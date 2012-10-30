شرایط زودگذر سیاسی نباید در توسعه مناسبات ایران و آلمان اخلال کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس گروه دوستی پارلمانی آلمان و ایران ظهر امروز سه شنبه با جواد هروی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و آلمان دیدار و گفتگو کرد.

هروی رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و آلمان در ابتدای این دیدار با اشاره به فرصتهای فراوان همکاری میان دو کشور گفت: سطح فعلی مناسبات ایران و آلمان در شان روابط دوستانه تاریخی دو ملت نیست.

وی افزود: نباید اجازه داد پاره ای شرایط زودگذر سیاسی در روند توسعه مناسبات فیمابین خللی ایجاد نماید.

هروی در ادامه این دیدار با بیان اینکه ملت ایران هیچگاه تسلیم فشارهای سیاسی، اقتصادی و محدودیتهای اعمال شده علیه کشورمان نخواهد شد، گفت: با توجه به پیشینه خوب مناسبات ایران و آلمان انتظار می رود آلمان اجازه ندهد تا این قبیل سیاست ها بر مناسبات فیمابین سایه اندازد.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت گفتگوهای پارلمانی دو کشور گفت: این گفتگوها می تواند فضای جدیدی در مناسبات فیمابین گشوده و به شناخت و درک متقابل مردم و رهبران دو کشور از یکدیگر کمک نماید.

بیژن جیرسرایی رئیس گروه دوستی پارلمانی آلمان و ایران در پارلمان آلمان نیز در این دیدار با خرسندی از سفر به ایران ابراز امیدواری کرد: رفت و آمدهای پارلمانی بویژه گروه های دوستی در مجالس دو کشور بتواند به توسعه و گسترش روابط فیمابین کمک نماید.

وی هدف از سفر خود به تهران را کمک به توسعه و تقویت روابط فیمابین در عرصه های مختلف اعلام کرد.

در ادامه این دیدار اعضای گروه دوستی پارلمانی دو کشور به بیان نظرات خود پیرامون موضوعات مورد علاقه پرداختند.

طرفین با تاکید بر اهمیت ادامه گفتگوها بر مشورت های نزدیک مجالس دو کشور بویژه گروههای دوستی پارلمانی توافق کردند.