20 مقاله تخصصی در اجلاس غدیر ارائه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی علوی سه شنبه شب در نشست خبری اجلاس غدیر اظهار کرد: از 20 نفر از متخصصین درخواست کردیم تا برای برگزاری اجلاس پنجم مقالات تخصصی ارائه دهند.

علوی بیان کرد: 7 مقاله به دستمان رسیده که در روزهای برگزاری به این ترتیب ارائه خواهند شد در شب اول سید محمد مهدی میر باقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی مقاله "غدیر آیینه تمام نمای هویت اعتقادی ما" و سید علی موسوی گرمارودی مقاله "بازنگاشت کتاب النقد" را ارائه خواهند کرد.

وی افزود: در شب دوم حجت الاسلام حسینی قزوینی مقاله ای با نام" طرح پاسخ به تازه ترین شبهات پیرامون غدیر" ومقاله دوم در این شب توسط محمد بنی هاشمی با عنوان "نسبت غدیر وحسرت ولی عصر به عنوان امام حی" بیان خواهد شد.

علوی یادآور شد: آیت الله شیخ محمد سند از اساتید حوزه علمیه نجف مقالهای دیگر با عنوان درجات غدیر و مراتب عدل غدیر درکلمات امیرالمومنین (ع) را ارائه ودر ادامه این شب سید محمد خویی و دکتر وکیلی سخنرانی خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه آیت الله سید جعفر سیدان"معارف توحیدی در خطابه غدیر " را بیان می کنند افزود: آیت الله کاردان نیز در شب چهارم " حدیث ثقلین در غدیر" را ارائه می کند.

وی در رابطه با سخنران اختتامیه اجلاس گفت: درمراسم اختتامیه اجلاس غدیر آیت الله سیدعلی میلانی " مظلومیت حدیث غدیر " رابیان خواهند داشت و در ادامه حجت الاسلام اسکندری با عنوان" هویت مکتب شیعی در غدیر " سخنرانی خواهد کرد.

علوی یادآور شد: متن کامل این اجلاس به صورت مکتوب والکترونیک در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت وسایت اجلاس تازه ترین اخبار را دراین زمینه ارائه

پنجمین اجلاس غدیر به مدت 5 شب از شانزدهم الی بیستم آبان ماه در تالار ولایت هتل الغدیر مشهد، هر شب از ساعت 20 برگزار می شود.