132 هزار نفر در 2 روز اول نمایشگاه از آن بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت 3 روز از برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در مصلی امام خمینی(ره) تهران، نمایشگاه با استقبال خوبی مواجه شده است و جمعیت زیادی از شهروندان از آن بازدید کردند. در 3 روز ابتدایی نمایشگاه به ویژه بازدیدهای گروهی از مدارس و نهادهای تربیتی کشور، تاثیر زیادی در بالاتر رفتن جمعیت بازدیدکنندگان از ان داشته است.

تعداد زیادی از بازدیدکنندگانی را که تا به حال از نمایشگاه بازدید کرده‌اند، نوجوانان و جوانان کشور تشکیل می‌دهند که البته نباید از وجود بخش‌های حاشیه‌ای نمایشگاه برای جذب این گروه‌های سنی به نمایشگاه غافل شد. قسمت‌هایی از شبستان مصلی که محل برپایی نمایشگاه است، طی ساعات روز با ازدحام جمعیت مواجه می‌شوند که از این قسمت‌ها می‌توان به بخش توزیع نوشیدنی‌های گرم یا قسمت میانی شبستان که به اجرای نمایش اصطلاحا خیابانی اختصاص یافته، اشاره کرد.

برخی از رسانه‌ها هم با برپایی‌ نشست‌های نقد و بررسی و چالشی در غرفه‌ خود، سعی در جذب جمعیت زیادی از بازدیدکنندگان به غرفه خود را داشته و دارند. در یک آمار اجمالی، نوزدهمین دور از نمایشگاه مطبوعات در 2 روز ابتدایی برگزاری‌اش، شاهد حضور 132 هزار نفر از شهروندان و هم‌میهنان بوده است که تعدادی از آن‌ها از شهرستان‌های مختلف کشور به این نمایشگاه‌ آمده‌اند.

در این دوره برگزاری نمایشگاه هم مانند سال گذشته، جمعیت بازدیدکنندگان از نمایشگاه با بهره‌گیری از دستگاه‌های دیجیتالی خودکار محاسبه می‌شود. اولین روز از برگزاری نمایشگاه، با مراجعه 47 هزار نفر همراه بود و شمار بازدیدکنندگان دیروز از این نمایشگاه هم به رقم 85 هزار نفر رسید.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تا سیزدهم آبان در مصلی امام خمینی(ره) برپا است.