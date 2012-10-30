  1. جامعه
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۳۰

چمران در غرفه مهر:

همزمانی انتخابات شوراها وریاست جمهوری به صلاح نیست

همزمانی انتخابات شوراها وریاست جمهوری به صلاح نیست

رییس شورای شهر تهران گفت: همزمانی انتخابات ریاست جمهوری با شوراها به صلاح نیست زیرا انتخابات شوراها نباید سیاسی باشد.

مهدی چمران با حضور در غرفه مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات وخبرگزاری ها با اشاره به همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: اگر این دو انتخابات با هم برگزار شود مشکلات فراوانی را بوجود می آید ما سعی می کنیم این گونه نباشد.

وی در خصوص آغاز فعالیت های انتخاباتی شوراها بیان کرد:ورود زودهنگام به بحث انتخابات شوراها جالب نیست و ما اگر تلاشی می کنیم در خصوص سازماندهی و برنامه ریزی های لازم برای انتخاب افراد است که نیاز نیست در سطح جامعه مطرح شود .

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به نگاه تخصصی در انتخاب نامزد های انتخاب شورا ها گفت : شهر نیازمند تخصص ها ی مختلف در حوزه های شهر سازی ،معماری و فرهنگی است و با توجه به جایگاه شورا ها تلاش می شود از تمامی متخصصان حوزه های مختلف استفاده شود .
 

کد مطلب 1732590

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