نشان همایش بین المللی پیرغلامان حسینی به اردبیل منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر دهمین اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی شامگاه سه شنبه در آئینی به همین مناسبت هدف از برگزاری این همایش را نشان دادن عشق و ارادت مردم شهرهای مختلف کشور به ساحت ائمه اطهار و حضرت سیدالشهدا عنوان کرد.

ابراهیم طاهری اضافه کرد: این همایش روزهای شانزدهم تا هیجدهم آبانماه با شرکت 20 کشور دنیا و تمام استانهای کشور در اردبیل برگزار خواهد شد.



همایش پیرغلامان حسینی تاکنون شش دوره در تهران، یک دوره در زنجان و سال گذشته نیز در همدان برگزار شد و امسال نیز این همایش برای اولین بار به صورت بین المللی در اردبیل برگزار خواهد شد.



به گفته طاهری همایش ملی پیرغلامان حسینی با حضور بیش از 700 میهمان داخلی و خارجی و به مدت سه روز در اردبیل برگزارمی شود.



وی یادآور شد: در این همایش میهمانانی از کشورهای آسیای میانه و قفقاز و آسیای جنوب شرقی و حوزه خلیج فارس از جمله قطر، سوریه، هندوستان، مالزی، اندونزی، آذربایجان، پاکستان، مسکو و سوئد شرکت خواهند کرد.



قرار است پس از انتقال نشان همایش پیرغلامان حسینی به مرکز استان در آئینی معنوی که در مسجد میرزا علی اکبر اردبیل برگزار خواهد شد، از این نشان و پرچم رونمایی شود.



برای برگزاری این آئین عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)، ریش سفیدان و مداحان، مردم اردبیل، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و مسئولان استانی و کشوری حضور خواهند داشت تا پرچم و نشان ویژه همایش بین المللی پیرغلامان حسینی تحویل اردبیل شود.

