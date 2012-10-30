به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مجدی ظهر سه شنبه در نخستین همایش بین‌المللی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت‌های بهداشتی در بجنورد افزود: همزمان با برگزاری این همایش بین‌المللی، پورتال ثبت مقالات و تجربیات حوزه پزشکی نیز در خراسان شمالی راه‌اندازی می‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت های علوم پزشکی کشور در طول سالیان اخیر اظهار داشت: با وجود این پیشرفت ها، عدم وجود بانک اطلاعات پزشکی، یکی از خلاء های مهم کشور محسوب می شود.

مجدی با یادآوری تاکید اسلام بر استفاده از تجربیات دیگران افزود: ارتقاء دانش پزشکی در مسائل نظام سلامت و ایجاد راهکارها با تبادل تجربیات فعالان این حوزه موضوع مهمی است و دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی نیز با راه‌اندازی پورتالی جهت ثبت تجارب و مقالات این حوزه برای رفع این خلاء در کشور تلاش می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه در ابتدای راه اندازی، این پورتال به دو زبان فارسی و انگلیسی فعالیت می کند، افزود: قرار است این پورتال به سایر زبان‌های زنده دنیا نیز تجهیز شود.

وی افزود: این پورتال که در آن تحقیقات و مقالات فعالان حوزه پزشکی ثبت و ضبط می شود، به عنوان مجله ای آنلاین تاثیر بسزایی در انجام تحقیقات و پژوهش‌های حوزه پزشکی خواهد داشت.

همایش بین‌المللی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت‌های اولیه بهداشت از صبح امروز با حضور متخصصان و مسئولان حوزه سلامت کشور و جمعی از متخصصان و پژوهشگران حوزه علوم پزشکی از کشورهای استرالیا، کانادا و ... در محل تالار فرهیختگان دانشگاه آزاد بجنورد آغاز شده و تا 11 آبان ماه نیز ادامه دارد.

از مجموع هزار و 100 عنوان مقاله رسیده به دبیرخانه این همایش از داخل و خارج از کشور، 700 مقاله از سوی هیئت علمی پذیرش شده و نهایتا 30 عنوان مقاله در این همایش در قالب سخنرانی و پوستر دیجیتالی ارائه می شود.