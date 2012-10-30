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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۴۹

رامین فتحی:

مزایایی تولید داخل صرفه جویی در خروج ارز و اشتغال زایی است

مزایایی تولید داخل صرفه جویی در خروج ارز و اشتغال زایی است

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر شرکت فتحی الماس گفت: مزایایی تولید داخل صرفه جویی خروج ارز و اشتغال زایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین فتحی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از صنعتگر برتر استان که در سالن جلسات این شرکت واقع در اشتهارد برگزار شد، اظهار داشت: مزایایی تولید داخل صرفه جویی خروج ارز و اشتغال زایی است که به نوعی مقابله با تحریم ها نیز است.

وی ادامه داد: تعداد قطعات مونتاژ شده برای پله برقی از تعداد قطعات پراید بیشتر است و ما تنها تولید کننده پله برقی  خاورمیانه است.

فتحی تصریح کرد: یک صد هزار نفر در روز توسط پله برقی مترو آزادی جابه جا می شوند.

مدیر شرکت فتحی الماس گفت: امروزه صنعتگران به داد پروژه های ملی می رسند.

وی اظهار داشت: شرکت ما با 30 کارخانه مانند فولاد، شیشه، رنگ، چوب و لاستیک همکاری دارد که مواد اولیه خود را از این کارخانه ها تامین می کند.

60درصد بازار کشور در دست ما است

مدیر شرکت فتحی الماس افزود: 60 درصد بازار کشور در دست ما است و استاندارد لازم را دارد.

وی تصریح کرد: تعرفه گمرک پله برقی چهار درصد است، محدودیت واردات کالاهای خارجی بدون کیفیت بسیار مفید و موثر است.

مدیر شرکت فتحی الماس با اشاره به اینکه به دلیل پایین بودن نرخ ریال نسبت به دلار امکان صادرات برای ما وجود نداشت، اضافه کرد: عمده مصرف ما در مترو و شهرداری ها است.
 

کد مطلب 1732594

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