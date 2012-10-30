مژده به جوانان و فارغ التحصیلان کشاورزی/ ثبت نام در سامانه توسعه کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان مهریز اظهار داشت: جوانان به ویژه فارغ التحصیلان بخش کشاورزی آماده کار می توانند با مراجعه به سایتی که اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد کرده به عنوان متقاضی فعالیت در بخش کشاورزی و استفاده از امکانات و امتیازات کارگروه توسعه بخش کشاورزی ثبت نام و از آن طریق سازماندهی شوند.

مکی تصریح کرد: تسهیلات در نظر گرفته شده در این طرح جهت توسعه واحدهای تولیدی بخش کشاورزی به ویژه در حوزه دام و طیور، زراعت و باغبانی، کاشتها و فعالیت های گلخانه ای و صنایع فرآوری و تبدیلی بخش کشاورزی پرداخت می شود.

وی افزود: کسانی که دارای منابع آب و خاک هستند با مراجعه به واحدهای جهاد کشاورزی در سطح دهستانها و شهرستانها با ارائه درخواست و تقاضا و آمادگی برای فعالیت و ارائه طرح، در لیست متقاضیان استفاده از تسهیلات توسعه بخش کشاورزی قرار گیرند.