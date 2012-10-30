شفاف سازی اقدامات انجام شده در فرون آباد موجب اعتماد مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر فرون آباد که عصر سه شنبه در محل شهرداری این شهر برگزار شد، افزود: با توجه به نوع نگاه ویژه شهروندان به مدیریت شهری و استمراری که در رابطه شهروند با مدیریت شهری در تمامی مراحل زندگی وجود دارد، می توان گفت شوراهای اسلامی و شهرداریها پاسخگوترین مسئولان به مردم قلمداد می شوند.

وی بیان داشت: عمده رویدادهای شهری در گرو عملکرد مجموعه شهرداری است که این خود توفیقی بس عظیم بوده و در همین راستا حمایت و همکاری همه جانبه شهردارها با شورا در تمامی امور وجود دارد.

بند علیان ادامه داد: انعکاس به موقع عملکردها و شفاف سازی اقدامات انجام شده، موجب اعتماد مردم و در نتیجه زمینه ساز همراهی بیشتر آنان خواهد شد که این امر در پیشبرد سریعتر امور بسیار مؤثر است و نتیجه آن حصول موفقیتها در فرصتی کوتاه است.

وی با اشاره به پتانسیلهای موجود در سطح شهر تصریح کرد: با اولویت بندی امور شهری، نقصانهای گذشته برطرف شود تا میزان بهره وری افزایش یافته و قطار پیشرفت و سازندگی در شهر فرون آباد با سرعت بیشتری حرکت کند که این امر جز با همدلی و همراهی همگان میسر نخواهد شد.

اهداف مشترک شورا و شهرداری در راستای ارائه مطلوب ترین خدمات به شهروندان

شهردار فرون آباد با اشاره به اهداف مشترک شورا و شهرداری در راستای ارائه مطلوب ترین خدمات به شهروندان اضافه کرد: سعی داریم با بهره مندی از حمایتهای بی دریغ مدیران ارشد استان، شهر فرون آباد را به سمت تغییرات اساسی پیش ببریم و جایگاه واقعی آن را به همگان نشان دهیم.

وی با بیان تعامل مثبت شورا و شهرداری برای ارائه خدمت به شهروندان، عنوان داشت: حمایتهای همه جانبه مدیران ارشد استان و اعضای شورا موجب می شود مدیران شهری پر توان تر از قبل حرکت کنند.

این مدیر شهری افزود: امید است با سعی و تلاشی مضاعف برای خدمتگزاری جهت جلب رضایت شهروندان فرهیخته شهر فرون آباد که همواره به عنوان یکی از اساسی ترین اهداف مجموعه شورا و شهرداری مطرح است، بتوانیم از امانت واگذار شده به بهترین صورت ممکن بهره مند شویم.