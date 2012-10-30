کمیته پدافند غیر عامل در بروجرد تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن داوودی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه بروجرد عصر سه شنبه در این کمیته با اشاره به اهمیت پدافند غیر عامل اظهار داشت: با توجه به حساسیت و موقعیت کنونی کشورمان دشمنان برای جلوگیری از پیاده شدن اهداف و برنامه های نظام دست به هر حربه ای می زنند.

وی با اشاره به هجمه فرهنگی دشمن، بیان داشت: دشمنان با راه اندازی سایت های مختلف به دنبال تضعیف جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و هر ساله بودجه های هنگفتی را برای این موضوع اختصاص می دهند.

داوودی با تاکید بر هوشیاری مردم و مسئولان ادامه داد: با توجه به تجربیات حاصل از دوران دفاع مقدس و بعد از آن نباید دشمن را دست کم گرفت.

وی افزود: دشمنان با فشارهای مقطعی اقتصادی علیه ملت ایران قصد ایجاد مشکلات داخلی را دارند اما انتظار می رود با تدابیر لازم بتوانیم از این برهه گذر کرده و نظام جمهوری اسلامی ایران را بیمه کنیم.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه بروجرد با تاکید بر اینکه باید برای مقابله با دشمنان در ابعاد مختلف آمادگی لازم را داشته باشیم، یادآور شد: تمام دستگاهها باید بر اساس دستورالعملها و موارد اعلام شده سیاستهای پدافند غیرعامل را اجرا کنند.

وی یادآور شد: به این منظور و در راستای سیاست های پدافند غیرعامل دو پایگاه در بروجرد با امکانات لازم برای مواقع اضطراری تجهیز شده است.