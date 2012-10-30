  1. استانها
  2. البرز
۹ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۳۱

هوای کرج گرمتر می شود

هوای کرج گرمتر می شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: طی روزهای آینده هوای کرج گرمتر می شود.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون هوای کرج کمی ابری و دمای آن 18 درجه سانتیگراد و سرعت باد 3 متر بر ثانیه و از سمت غرب است.

وی ادامه داد: طی 24 ساعت آینده هوای کرج صاف تا قسمتی ابری و همراه با وزش باد خواهد بود که بیشینه دما 20 درجه و کمینه دما 8 درجه سانتیگراد خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: هوای هشتگرد نیز هم اکنون صاف و دمای آن 16 درجه سانتیگراد و سرعت باد سه متر بر ثانیه و از سمت غرب است.

رحمانیان گفت: طی 24 ساعت آینده هوای هشتگرد صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود که بیشینه دما 19 و کمینه 9 درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی تصریح کرد: هوای طالقان نیز هم اکنون کمی ابری و دمای آن 14 درجه سانتیگراد و سرعت باد 3 متر بر ثانیه و از سمت جنوب غرب است.

مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: هوای طالقان طی 24 ساعت آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود که بیشینه دما 17 و کمینه دما 3 درجه سانتیگراد خواهد بود.
 

کد مطلب 1732603

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها