برگزاری کنگره شعر غدیر / امامت در غدیر متولد شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان عصر سه شنبه در این همایش گفت: اگر غدیر نبود به قله سعادت نائل نمی شدیم.

وی افزود: ادامه رسالت را علی(ع) بر عهده گرفت و در غدیر امامت متولد می شود تا امامت و نبوت در یک پیوند مقدس منشور عبادت و بندگی را به اجرا در بیاورند.

منتظری اذعان داشت: در این کنگره شاهد رویداد یادمان شاعری هستیم که با همین ویژگی به زندگی خود ادامه داد و برای این آرمان نفس کشید.

وی با اشاره به اشعار حسنعلی بای اضافه کرد: با نگاهی ژرف و عمیق به اثر باقی مانده از این شاعر بزرگ می بینیم که در جای جای منظومه وی عشق به پیامبر(ص) و اهل بیت دیده می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: در این کنگره 20 شاعر از استانهای، گلستان، ایلام، البرز، اصفهان، فارس و خراسان رضوی شرکت کردند.



