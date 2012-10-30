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۹ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۲۱

بابایی:

یک میلیون و 250 هزار نفر به مراکز درمانی قزوین مراجعه کردند

یک میلیون و 250 هزار نفر به مراکز درمانی قزوین مراجعه کردند

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیر درمان تامین اجتماعی استان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون و 250 هزار نفر با مراجعه به مراکز درمانی تامین اجتماعی استان تحت درمان قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق بابایی عصر سه شنبه در هفتمین جلسه شورای هماهنگی استان که با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل اداره کل تعاون قزوین برگزار شد اظهارداشت: از مجموع یک میلیون و 250 هزار نفر از افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی استان 30 هزار نفر به صورت سرپایی معالجه شدند و 15 هزار نفر نیز تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

وی افزود: در نیمه اول امسال با 650 مرکز درمانی شامل بیمارستان خصوصی و دولتی، آزمایشگاه، مطب، داروخانه قرارداد منعقد شده که 50 هزار نفر نیز در این مراکز بستری شدند و تحت درمان قرار گرفتند.
 
بابایی یادآورشد: تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و داروخانه و آزمایشگاههای استان در مدت یادشده 500 هزار نفر بوده است که با شکل گیری بیمه سلامت زمینه پیشگیری از بیماری در اولویت قرار خواهد گرفت.
کد مطلب 1732613

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