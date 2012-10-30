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۹ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۳۰

اعتماد به مهر خبر داد:

اجرای پنج نمایش در دومین روز جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان

اجرای پنج نمایش در دومین روز جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان

شاهرود-خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان از اجرای چهار نمایش صحنه و یک نمایش خیابانی در دومین روز این جشنواره خبر داد.

عباس اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در روز دوم نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان که شامگاه سه شنبه پایان یافت نمایشهای "بازگشت" به کارگردانی علی نوروزیان، "گنج" به کارگردانی حسین نصیری، "به آسمان نگاه کن" به کارگردانی علیرضا مداح و "شبیه پدر" به کارگردانی علیرضا ابوالقاسمی به صورت صحنه از شهرستان سمنان و "اندر احوالات پردهخوانی روزگار ما" کاری از علی اکبر شفائیان از گرمسار به صورت نمایش خیابانی اجرا شدند.

وی بیان داشت: مراسم اختتامیه این جشنواره ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 10 آبان ماه در محل تالار بهمن فرهنگسرای مهر شاهرود با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار می شود.

اعتماد گفت: عوامل اجرایی و بازیگران هشت تئاتر راه یافته به نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان سمنان 58 نفر هستند که 31 نفر آنها را بازیگران تشکیل می دهند.

به گفته وی، در اولین روز این جشنواره نمایشهای "پری خوانی عشق و سنگ" به کارگردانی هومن شهرستانی و "روی نی بندی" به کارگردانی مهدی بانی از شاهرود و "گلایه" به کارگردانی جواد رفیعیان از سمنان به روی صحنه رفت.

به گزارش مهر، در نهمین جشنواره تئاتر استان سمنان که از روز دوشنبه در تالار بهمن فرهنگسرای مهر شاهرود آغاز شده است پنج نمایش صحنه ای از سمنان، دو نمایش صحنه ای از شاهرود و یک نمایش خیابانی از گرمسار به رقابت می پردازند.


 
کد مطلب 1732617

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