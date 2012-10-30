به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی‌نژاد بعدازظهر امروز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با رییس جمهور ارمنستان با مثبت و پرثمر ارزیابی کردن نشست اخیر کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و ارمنستان در ایروان، گفت: این نشست تأکیدی بر تحکیم روابط دوستانه، دیرینه و عمیق دو کشور بود و گواه آن است که دو کشور برای ارتقاء سطح روابط خود مصمم هستند گام‌های بلند و محکمی بر‌دارند.

رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران اجرای کامل توافقات دو کشور را فراتر از یک همکاری اقتصادی، اقدامی در راستای گسترش دوستی‌های دو ملت می‌داند.



سرژ سرکیسیان رییس‌جمهور ارمنستان نیز در این مکالمه تلفنی با موفق ارزیابی کردن کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی دو کشور تصریح کرد: این نشست انگیزه‌ مضاعفی برای گسترش همه جانبه روابط دو کشور ایجاد کرده است.



وی تاکید کرد: گسترش روابط با تهران و مشارکت شرکت های ایرانی در احداث پروژه های مختلف در ارمنستان علاوه بر اهمیت اقتصادی، گامی بلند در گسترش و تحکیم و تعمیق دوستی‌ها با ملت ایران به حساب می‌آید.