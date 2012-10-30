پیام صنعت آمل صدرنشین دسته سوم فوتبال کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیام صنعت آمل (کاچیلا ) در چارچوب هفته چهارم لیگ دسته سوم فوتبال باشگاههای کشور عصر سه شنبه در ورزشگاه شهدای لیتکوه این شهرستان با نتیجه یک بر صفر میهمان خود تیم پرشین مهرام قزوین را شکست داد و 10 امتیازی شد و صدرنشین جدول رده بندی گروه سوم این مسابقات شد.

تنها گل پیروزی بخش تیم پیام صنعت آمل در این مسابقات که حدود 300 نفر از آن دیدن می کرند، در دقیقه 16 ودر پی ضربه کرنر حسن خلیلی پس از برخورد با سر مدافع حریف، به ثمر رسید.

بازیکنان تیم پیام صنعت آمل در این مسابقه از همان نیمه نخست مسابقه، بازی را تهاجمی آغاز کردند و بازیکنان قزوینی را تحت فشار قرار دادند.

در نیمه دوم مسابقه تیم پیام صنعت آمل در پی افزایش تعداد گلها و تیم پرشین قزوین هم برای تساوی تلاش می کردند و این وضعیت شرایط بازی را برای دو تیم حساس تر پیش برد تا جایی که دردقیقه 70 بازی خطای مدافع پرشین مهرام روی رضا رضائی می توانست خطای پنالتی را به دنبال داشته باشد ولی اشتباه داور سبب شد تا اعتراض های یکپارچه "حسین ولی نژاد " سرمربی تیم پیام صنعت آمل باعث اخراج او از زمین مسابقه شود.

داور این مسابقه به مبین نیک نژاد،هادی محمدزاده و مجتبی موسوی از تیم پیام صنعت آمل و حسن ایمانی از پرشین مهرام قزوین کارت زرد و به سرمربی تیم پیام صنعت آمل کارت قرمز نشان داد.

جعفر هندوئی، عیسی افشنگ، حامد اندی کلایی، حسین قزلسفلو، اکبر حق شنا ، احسان محبوبی راد، اسماعیلی از اعضای هیئت مدیره تیم پیام صنعت آمل و چند تن از مسئولان ورزش آمل این دیدار را از نزدیک نظاره گر بودند.