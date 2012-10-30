95 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد استان قزوین قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله صفری عصر سه شنبه در هفتمین جلسه شورای هماهنگی استان که با حضور غلامحسین حسینی نیا معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل اداره کل تعاون قزوین برگزارشد اظهارداشت: این نهاد در دو حوزه اعمال مدیریت حمایت از انسان های ضعیف و احیاء سنت های حسنه اسلامی و تقویت همبستگی اجتماعی فعالیت می کند.

وی افزود: منطق حمایت از افراد مستمند و ضعیف جامعه و ترویج گفتمان امدادی در این نهاد پیگیری می شود تا با کمک خیرین به نیازمندان با حفظ شان افراد مساعدت شود.

صفری تصریح کرد: در حال حاضر 95 هزار نفر به صورت مستمر و غیر مستمر تحت پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند.



این مسئول بیان کرد: تقویت روحیه خودکفایی و خود اتکایی و افزایش روحیه استقلال طلبی از کارهای اساسی در کمیته امداد استان است که در این راستا تاکنون پنج هزار شغل ایجاد شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین با اشاره به مزایای اجرای طرح مشاغل خانگی از معاون وزیر تعاون خواست نسبت به تمدید و طولانی شدن زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی، افزایش سقف تسهیلات مساعدت لازم با مددجویان انجام شود.

وی از ساخت یک هزار و 500 واحد مسکونی توسط کمیته امداد برای مدجویان استان هم خبرداد و اظهارداشت: ساخت مسکن در مناطق محروم و ایجاد اشتغال از مهاجرت به مرکز استان و شهرها جلوگیری و زمینه ماندگاری روستائیان را در روستاها فراهم می کند.

صفری همچنین خواستار مساعدت برای تامین هزینه تحصیل دانشجویان کمیته امداد شد.