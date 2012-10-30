هیچ بازیکنی را کنار نگذاشته ام/ مذاکره با 8 بازیکن برای حضور در ذوب آهن

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی سهشنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل راهآهن شهر ری با انتقاد از برگزاری کنفرانسهای خبری پیش از دیدارهای لیگ برتر اظهار داشت: باید بگویم که به نظرم مصاحبههای قبل از بازی به یک کلیشه تبدیل شده و ما در کنفرانسهای خبری باید در مورد تیم حریف انتقاد کنیم اما این در حالیست که به نظر من ما باید توانایی خود را روی تیمهای خودمان بگذاریم.
وی با اشاره به بازی تیمش مقابل راهآهن شهر ری ادامه داد: با توجه به شناختی که از علی دایی دارم باید بگویم بر خلاف بسیاری که میگویند تیم علی دایی خیلی دیر شروع کرده و شاید برخی بگویند تیم دایی مشکل بدنی دارد، به نظرم این تیم قابل احترام است و بازی سختی مقابل این تیم داریم.
سرمربی تیم ذوبآهن در مورد مصدومان و محرومان تیمش بیان داشت: ما مشکل خاصی نداریم و برای بازی فردا فقط مجتبی بابک و سینا عشوری سه اخطاره هستند و ما همه تلاش خود را برای پیروزی در این بازی به کار میگیریم و 3 امتیاز این بازی را ازآن خود کنیم.
وی در مورد شایعات کنار گذشته شدن برخی بازیکنان ذوبآهن از این تیم بیان داشت: ایمان شیرازی به دلیل بیانضباطی از تیم کنار گذاشته شد اما بازیکن دیگر از ترکیب تیم کنار گذاشته نشدهاند. بازیکنان خوبی به ترکیب ما اضافه شدهاند که میتوانند به ذوبآهن کمک کنند.
کاظمی اضافه کرد: بیاتینیا، آقای گل تیم امیدهای پرسپولیس با ذوبآهن به توافق رسیده و من برای حضور در ذوبآهن با 8 بازیکن به توافق رسیدهام و در نیمفصل نام آنها را اعلام میکنم.
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