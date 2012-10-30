به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی سه‌شنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: به نظرم فردا بازی سختی مقابل ذوب‌آهن داریم و این یکی از بازی‌های سخت راه‌آهن است. اگر نگاهی به جدول لیگ بیاندازیم شاید ذوب‌آهن انتظارات هودارانش را برآورده نکرده باشد و جایگاه خوبی در جدول نداشته باشد اما تیم بزرگی است و فردا با تیم بزرگی بازی می‌کنیم و با توجه به میزبانی ذوب‌آهن کار سختی در پیش داریم.

وی ادامه داد: ما در بازی‌های اخیر خود دو باخت داشته‌ایم و در این بازی‌ها اصلا شایسته باخت نبودیم چون ما به شرایط تکنیکی و تاکتیکی خوبی رسیده‌ایم اما یک تمام کننده تمام عیار نداریم که تیم با آن به گل برسد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد افت فوتبال ایران در چند سال اخیر گفت: این مسئله را قبول ندارم اما ما باید به همه چیز با هم نگاه کنیم و باید ببینیم باشگاه‌های ما تا کنون از نظر سخت‌افزاری چقدر پیشرفت داشته‌اند و چند زمین در باشگاه‌ها ایجاد شده و چقدر به تیم‌های پایه خود اهمیت داده‌ایم؛ امسال تعطیلات زیادی در لیگ داشته‌ایم و همه می‌دانند این مشکلات باعث افت فوتبال ایران می‌شود.

دایی در پاسخ به این سوال که می‌گویند دایی همیشه یکی از پایه‌های ثابت دعواهای مربیان و بازیکنان است، بیان داشت: این مسئله را قبول ندارم و من در هیچ یک از بحث‌ها شروع کننده نبودم و فقط از حقم دفاع کردم. به گونه‌ای بزرگ شده‌ام که اجازه نمی‌دهم کسی به ناحق وارد حریم خصوصی من شود.

وی گفت: اگر ما شرایط یکدیگر را درک کرده و حد و حدود خودمان را در مورد بازیکنان، مدیران و مربیان تیم‌های مختلف بدانیم، چنین مشکلاتی ایجاد نمی‌شود . وقتی در یک روز باشگاه پرسپولیس علیه من بیانیه می‌دهد و دو مصاحبه علیه من می‌شود، چگونه می‌توانم به آنها جواب ندهم؟ وقتی بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس نام خدا و یازهرا را بر زبان می‌آورم، چگونه می‌گویند رقص و پایکوبی می‌کنم؟ آیا این حرف‌ها درست است؟