آشپزخانه مکانیزه در زندان قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فراست طلب عصر سه شنبه درجریان بازدید از پروژه احداث آشپزخانه صنعتی زندان

مرکزی قزوین گفت: با راه اندازی این آشپزخانه، روش های طبخ سنتی با صرف هزینه های سنگین برچیده خواهد شد.

مدیرکل زندانهای قزوین افزود: بدلیل حساسیت در تأمین غذای سالم زندانیان این پروژه در دستور کار قرار گرفته و با ظرفیت

طبخ روزانه 3500 نفر راه اندازی می شود.

فراست طلب به مضرات روش های سنتی طبخ غذا اشاره کرد و گفت: مصرف غیراستاندارد انرژی، استهلاک سریع ظروف

ویژه پخت غذا و جایگزین سازی ظروف جدید، هزینه های سنگینی را تحمیل می کند.

وی تصریح کرد: با این اقدام ضمن کیفی سازی تغذیه زندانیان، در مصرف مواد غذایی و شوینده نیز صرفه جویی قابل ملاحظه ای خواهد شد.

این مسئول یادآورشد: آشپزخانه مدرن زندان مرکزی در فضایی به ابعاد 800 مترمربع شامل آشپزخانه، سردخانه های زیر صفر و بالای صفر و انبار موادغذایی تأسیس می شود.

به گفته وی بانصب 34 دیگ صنعتی همراه باسایر تجهیزات، زمینه اشتغالزایی 32 نفر فراهم خواهد شد.

فراست طلب گفت: با بهره گیری از سیستم مدرن طبخ غذا، سطح بهداشت و کیفیت مطلوب در پخت غذای زندانیان افزایش غیرقابل مقایسه ای با گذشته خواهد داشت.