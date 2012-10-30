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۹ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۰۱

فراست طلب:

آشپزخانه مکانیزه در زندان قزوین راه اندازی می شود

آشپزخانه مکانیزه در زندان قزوین راه اندازی می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای قزوین از احداث آشپزخانه مکانیزه در زندان مرکزی قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فراست طلب عصر سه شنبه درجریان بازدید از پروژه احداث آشپزخانه صنعتی زندان
مرکزی قزوین گفت: با راه اندازی این آشپزخانه، روش های طبخ سنتی با صرف هزینه های سنگین برچیده خواهد شد.

مدیرکل زندانهای قزوین افزود: بدلیل حساسیت در تأمین غذای سالم زندانیان این پروژه در دستور کار قرار گرفته و با ظرفیت
طبخ روزانه 3500 نفر راه اندازی می شود.
 
فراست طلب به مضرات روش های سنتی طبخ غذا اشاره کرد و گفت: مصرف غیراستاندارد انرژی، استهلاک سریع ظروف
ویژه پخت غذا و جایگزین سازی ظروف جدید، هزینه های سنگینی را تحمیل می کند.
 
وی تصریح کرد: با این اقدام ضمن کیفی سازی تغذیه زندانیان، در مصرف مواد غذایی و شوینده نیز صرفه جویی قابل ملاحظه ای خواهد شد.
 
این مسئول یادآورشد: آشپزخانه مدرن زندان مرکزی در فضایی به ابعاد 800 مترمربع شامل آشپزخانه، سردخانه های زیر صفر و بالای صفر و انبار موادغذایی تأسیس می شود.
 
به گفته وی بانصب 34 دیگ صنعتی همراه باسایر تجهیزات، زمینه اشتغالزایی 32 نفر فراهم خواهد شد.
 
فراست طلب گفت: با بهره گیری از سیستم مدرن طبخ غذا، سطح بهداشت و کیفیت مطلوب در پخت غذای زندانیان افزایش غیرقابل مقایسه ای با گذشته خواهد داشت.  
کد مطلب 1732634

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