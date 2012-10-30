  1. بین الملل
۹ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۰۱

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حمله معترضان به کنگره ملی لیبی/جلسه رای اعتماد به کابینه لغو شد

حمله معترضان به کنگره ملی لیبی/جلسه رای اعتماد به کابینه لغو شد

رسانه های خارجی لحظاتی پیش از تعلیق جلسه رای اعتماد به دولت لیبی به سبب حمله معترضان به مقر کنگره ملی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره لحظاتی پیش از تعلیق جلسه رای اعتماد به کابینه لیبی به علت حمله معترضان به کنگره ملی این کشور خبر داد.

شایان ذکر است علی زیدان نخست وزیر جدید لیبی کابینه خود را به کنگره ملی لیبی معرفی کرد تا این کنگره امروز آن را تایید کند.

وی در یک کنفرانس خبری با بیان این مطلب افزود: دولت ائتلافی که من تشکیل داده ام متشکل از دو حزب سیاسی اصلی در لیبی است.

زیدان خاطرنشان کرد که "علی الاوجلی" سفیر لیبی در آمریکا را به عنوان وزیر امور خارجه و "عبدالباری العروسی" را به عنوان وزیر نفت انتخاب کرده است.

کد مطلب 1732635

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