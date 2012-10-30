حمله معترضان به کنگره ملی لیبی/جلسه رای اعتماد به کابینه لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره لحظاتی پیش از تعلیق جلسه رای اعتماد به کابینه لیبی به علت حمله معترضان به کنگره ملی این کشور خبر داد.

شایان ذکر است علی زیدان نخست وزیر جدید لیبی کابینه خود را به کنگره ملی لیبی معرفی کرد تا این کنگره امروز آن را تایید کند.

وی در یک کنفرانس خبری با بیان این مطلب افزود: دولت ائتلافی که من تشکیل داده ام متشکل از دو حزب سیاسی اصلی در لیبی است.

زیدان خاطرنشان کرد که "علی الاوجلی" سفیر لیبی در آمریکا را به عنوان وزیر امور خارجه و "عبدالباری العروسی" را به عنوان وزیر نفت انتخاب کرده است.