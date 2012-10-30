اظهارات جنگ افروزانه صهیونیستها علیه ایران/ ادامه تهدید امنیت و صلح جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " شیکاگو تریبیون" ، " بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی مضحک و در تلاش برای جلب حمایت برخی کشورهای منطقه برای حمله احتمالی به ایران مدعی شد حمله این رژیم به تاسیسات هسته ای ایران به نفع کشورهای عربی هم است و می تواند تهدیدات بالقوه علیه آنها را برطرف کرده و سبب کاهش تنشهای خاورمیانه شود.

وی در مصاحبه روز سه شنبه خود با مجله فرانسوی " فرنچ مچ" مدعی شد : بر خلاف آنچه که برخی منتقدین می گویند حمله به ایران اوضاع منطقه را بحرانی تر نخواهد کرد . من فکر می کنم تنها 5 دقیقه بعد از حمله منطقه احساس رهایی خواهد کرد.

وی در تلاش برای دامن زدن به اختلافات مسلمانان مدعی شد : مردم کشورهای عربی ایران را دوست ندارند و ایران هسته ای نه تنها یک تهدید برای اسرائیل است، بلکه برای اعراب نیز تهدید است.

نتانیاهو برای مذاکره در خصوص ایران در حال انجام دیداری دو روزه از پاریس است.