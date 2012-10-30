ترور یک سرلشگر خلبان نیروی هوایی سوریه/دهها بمب خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه از ترور یک سرلشگر خلبان نیروی هوایی این کشور به دست تروریستهای مسلح خبر داد.



این شبکه گزارش داد در ادامه ترور کادر ملی و نخبگان سوری، اعضای یک گروه تروریستی مسلح، یک سرلشگر خلبان را در منطقه رکن الدین دمشق ترور کردند.



به گفته یک منبع در فرماندهی پلیس دمش، تروریستها سرلشگر عبدالله الخالدی را در خیابان اسدالدین منطقه رکن الدین به هنگام پیاده شدن از خودروی خود به قتل رساندند.



خبر دیگر اینکه یک واحد از نیروهای ارتش سوریه با گروههای تروریستی در محله های صلاح الدین و الخزان در حرستا واقع در حومه دمشق درگیر شدند که به کشته و زخمی شدن چند تروریست منجر شد.



همچنین واحدهای مهندسی ارتش سوریه، دهها بمب آماده انفجار را که تروریستها در جاده ها و منازل مردم در حرستا کارگذاشته بودند، کشف و خنثی کردند.



شبکه العربیه هم از بروز درگیری میان گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد و گروههای فلسطینی در سوریه خبر داد.



شبکه اسکای نیوز از کشته شدن 113 نفر در عملیات ارتش سوریه در برخی مناطق از جمله دیرالزور و حومه دمشق خبر داد.

