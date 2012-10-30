  1. بین الملل
۹ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۵۱

خبرنگاران تلویزیون یونان در اعتراض به سانسور رسانه ها اعتصاب کردند

خبرنگاران تلویزیون یونان در اعتراض به سانسور رسانه ها اعتصاب کردند

رسانه های خبری از اعتصاب خبرنگاران تلویزیون یونان در اعتراض به تعلیق فعالیت دو مجری و یک روزنامه نگار خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز، امروز سه شنبه گزارش داد که شماری از خبرنگاران تلویزیون یونان دولت را به سانسور رسانه ای متهم و در اعتراض به تعلیق فعالیت دو مجری و یک روزنامه نگار اعتصاب کردند.

روزنامه نگار یونانی به خاطر انتشار فهرستی از حساب های ثروتمندان این کشور در بانک های سوئیس محاکمه شده و فعالیت دو مجری تلویزیونی نیز به خاطر انتقاد از وزیر کابینه یونان به حالت تعلیق درآمده است.

این لیست که به لیست لاگارد معروف است، در سال 2010 توسط مقامات فرانسه به یونان تحویل داده شده و شامل اسامی افرادی است که متهم به فرار مالیاتی هستند.

کد مطلب 1732643

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