  1. بین الملل
۹ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۴۹

پلیس افغانستان دو نظامی خارجی را در ولایت هلمند به رگبار بست

پلیس افغانستان دو نظامی خارجی را در ولایت هلمند به رگبار بست

یک مقام افغانی از تیراندازی پلیس افغانستان به سوی دو نظامی خارجی در ولایت هلمند در جنوب این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام افغانی که خواست نامش فاش نشود، به شینهوا گفت : فردی که یونیفورم پلیس افغانستان را به تن داشت، دو نظامی خارجی را امروز سه شنبه در ولایت هلمند در جنوب این کشور کشت.

این فرد که گفته می شود با طالبان در ارتباط بوده، صبح امروز سه شنبه به سوی دو نظامی خارجی شلیک کرد و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.

گفته می شود که نظامیان انگلیس و آمریکا در قالب نیروهای ایساف در ولایت هلمند مستقر هستند.

از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از50 نظامی خارجی در حملات نیروهای افغانی به سوی نظامیان خارجی جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 1732644

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