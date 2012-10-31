گلزارهای شهدا بیعت گاه نسل جدید انقلاب با آرمان های امام و شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فوادیان شامگاه سه شنبه در نشست بهبود وضعیت گلزار شهدا که در شهرداری امیریه و با حضور خانواده های شهدا این شهر برگزار شد ضمن اشاره به این که گلزارهای شهدا بیعت گاه نسل جدید با آرمان های امام و شهداست، تاکید کرد: پیشرفت های امروز جامعه اسلامی ما مدیون ایثار و از خودگذشتگی این عزیزان است.

وی با بیان این مطلب که با برگزاری یادواره و بهبود بخشیدن به گلزای شهدا، در تلاشیم یاد و خاطره آن ها را در اذهان زنده نگه داریم، یادآور شد: شهدا و خانواده های آن ها از منزلت والایی برخوردارند و حضور خانواده های آنان موجب نزول برکت و رحمت الهی است.

شهردار امیریه در پایان، نخستین اقدام بهبود وضعیت گلزار شهدا را تعویض سنگ کف و سنگ قبور و برجسته سازی مقبره شهدا دانست و خاطر نشان کرد: در مرحله دوم به توسعه محیط و احداث سالن جهت برگزاری مراسم پرداخته خواهد شد.

