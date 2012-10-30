گزارش تصویری/ غرفه خبرگزاری مهر در سومین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها -4

سردار اسماعیل احمدی مقدم - فرمانده نیروی انتظامی
بهمن کارگر - رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
حسین شمس - سر مربی سابق تیم فوتسال
بابایی - مدیر فروش شرکت ایران خودرو
کاوه اشتهاردی - معاون وزیر کار
حجت الاسلام سلیمانی - رئیس ستاد عالی کانون های فرهنگی وهنری مساجد
سید نظام الدین موسوی - مدیرعامل خبرگزاری فارس
محمد رضا عباسیان - دبیر جشنواره بین المللی فیلم فجر
حجت الاسلام سالک - عضو کمیسیون مجلس
سفیر کشور ترکیه در ایران
علی روئین تن - کارگردان سینما
مهدی چمران - رئیس شورای شهر تهران
حجت الاسلام علی فلاحیان - وزیر سابق اطلاعات
کدخدایی - سخنگوی شورای نگهبان
حجت الاسلام سلیمانی - رئیس ستاد عالی کانون های فرهنگی وهنری مساجد
حسن بیادی - عضو شورای شهر تهران
امیر علی دانایی - بازیگر سریال کلاه پهلوی
ضیاالدین دری - کارگردان سریال کلاه پهلوی
عکس / عبدالله حیدری
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