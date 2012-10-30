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۹ آبان ۱۳۹۱، ۲۳:۵۲

گزارش تصویری/ غرفه خبرگزاری مهر در سومین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها -4

گزارش تصویری/ غرفه خبرگزاری مهر در سومین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها -4

خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها با حضور فعال، آماده پاسخگویی به مخاطبان است.

سردار اسماعیل احمدی مقدم - فرمانده نیروی انتظامی

بهمن کارگر - رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

حسین شمس - سر مربی سابق تیم فوتسال

بابایی - مدیر فروش شرکت ایران خودرو

کاوه اشتهاردی - معاون وزیر کار

حجت الاسلام سلیمانی - رئیس ستاد عالی کانون های فرهنگی وهنری مساجد

سید نظام الدین موسوی - مدیرعامل خبرگزاری فارس

محمد رضا عباسیان - دبیر جشنواره بین المللی  فیلم فجر

حجت الاسلام سالک - عضو کمیسیون مجلس

سفیر کشور ترکیه در ایران

علی روئین تن - کارگردان سینما

مهدی چمران - رئیس شورای شهر تهران

حجت الاسلام علی فلاحیان - وزیر سابق اطلاعات

کدخدایی - سخنگوی شورای نگهبان

حجت الاسلام سلیمانی - رئیس ستاد عالی کانون های فرهنگی وهنری مساجد

حسن بیادی - عضو شورای شهر تهران

امیر علی دانایی - بازیگر سریال کلاه پهلوی

ضیاالدین دری - کارگردان سریال کلاه پهلوی

عکس / عبدالله حیدری

کد مطلب 1732659

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