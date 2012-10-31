به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در این آئین گفت: دانش آموزان شهید سند افتخار سربلندی نوجوانان کشور هستند. شهید فهمیده با کار بزرگ خود برگ درخشانی را در دفتر پر افتخار انقلاب و دفاع مقدس ورق زد.

سردارعلی رزمجو با بیان رشادت‌ها و حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد: دانش آموزان در این برهه از زمان نقش ویژه ای در تهاجم فرهنگی دشمنان دارند لازم است با تاسی از شهیدان دانش آموز توان دفاعی خودرا برای خنثی کردن تهاجم دشمنان بکار ببندند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز گفت: دانش آموزان باید با تحصیل آموزه های دینی برای سربلندی ایران اسلامی بکوشند.

خلیل رضایی نقش دانش آموزان در عرصه های گوناگون را تشریح کرد و افزود: دانش آموزان در دوران دفاع مقدس برگ زرینی بر افتخارات میهن اسلامی افزودند و امروز نیز دانش آموزان با تحصیل علم و دانش قدرت ایران اسلامی را در صحنه‌های بین المللی نشان دهند.

وی بیان کرد: در عرصه کنونی که دشمنان نوجوانان و جوانان را هدف توطئه های خود قرار داده اند باید این افراد با فراگیری آموزه های دینی ترفندهای دشمنان را خنثی کنند تا اینبار هم دشمن شکست دیگری از ایران اسلامی تجربه کند.

فرمانده سپاه ناحیه بوشهر هم گفت: دانش آموزان کم سن و سال ما در خط ولایتند و آماده دفاع از آرمان‌های شهدا و حفظ انقلاب اسلامی هستند.

سرهنگ خرم دل با بیان اینکه امروز هفت هزار و 500 دانش آموز بسیجی در گردهمایی دانش آموزان بسیجی شرکت کرده اند گفت:دوهزار تن از این دانش آموزان در مرکز استان در گردهمایی دانش آموزان بسیجی شرکت کرده اند.

در ادامه دانش آموزان با شعارهایی توطئه توهین به پیامبر عظیم الشان اسلام را محکوم کردند.