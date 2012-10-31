برنامه ریزی برای مقابله با سیل گرفتگی در قزوین جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اسلامی شهر قزوین به منظور بررسی وضعیت آب گرفتگی شهر سه شنبه شب در تالار مردم برگزار شد.

عباس ظاهری در این جلسه گفت: شهرداری با اجرای طرح های مهم عمرانی و افتتاح برخی پروژه ها مانند تقاطع های غیرهم سطح در زمانی زودتر از موعد مقرر توانسته رضایت و اعتماد عمومی را به خود جلب کند بروز مشکلات آب گرفتگی در اثر بارندگی روزهای اخیر این خدمات را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: هر چند برخی مشکلات ناشی از بافت شهری و بی توجهی در سالهای گذشته بوده است اما برای پیشگیری از برخی آسیب های احتمالی در بارش های بعدی لازم است به سرعت با اجرای طرح های کوتاه مدت و بلند مدت تدبیر اساسی کنیم.

این مسئول بیان کرد: نباید به گونه ای حرکت کنیم که در بارش های بعدی نیز شاهد آب گرفتگی معابر و منازل مردم باشیم و با بسیج همه امکانات باید از همین امروز برای پیشگیری از حوادث آینده بسرعت اقدام کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: شاید در سالهای گذشته باید تدبیر و برنامه ریزی می شد تا با طرح های اساسی از ورود آب ناشی از سیلاب منطقه شمال اتوبان به شهرجلوگیری می شد اما امروز هم باید تاخیر گذشته را جبران کنیم.

ظاهری از مدیران شهری خواست نسبت به هماهنگی با دستگاههای اجرایی برای رفع نقاط آسیب پذیر از جاری شدن سیل در شهر قزوین اقدام عاجل کنند.