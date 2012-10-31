فصل گذشته مجبور شدم در حفاری بمانم/ ماهان مدعی شماره یک قهرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور او در فولادماهان تقریبا جمع بازیکنان تیم ملی جوانان سال 2008 که قهرمان آسیا شدند جمع شد. مهدی شیرجنگ که سابقه حضور در تیم ملی حفاری اهواز را هم درکارنامه دارد برای فصل پیشرو و سالی که فولادماهانی ها سودای قهرمانی را در سر می پرورانند به این تیم پیوسته است. خودش می گوید اگر سال پیش با حفاری قرارداد نداشت زودتر از این ها ماهانی می شد. علاقه او به تیم و لباس ماهانی ها به همین یک جمله خلاصه نمی شود و او با اطمینان می گوید که امسال تیمش 100درصد یک پای فینال و 90درصد قهرمان است. شیرجنگ در گفتگو با خبرنگار مهر از اینکه ریسک کرده و در تیم پرمهره ای چون فولادماهان پا گذاشته پشیمان نیست و از اینکه شاید در این تیم نیمکت نشین شود ابائی ندارد.

چه شد که به فولادماهان پیوستی؟

راستش ماهانی ها سال پیش هم با من تماس گرفتند و می خواستند که به این تیم بیایم اما چون قراردادم با حفاری تمام نشده بود مجبور شدم سال گذشته را در اهواز بمانم.

یعنی اگر قراراداد نداشتی به ماهان می آمدی؟

بله صددرصد می آمدم. باشگاه ماهان به نسبت باشگاههای دیگر از شرایط و سرمایه گذاری خوبی برخوردار است و هر بازیکنی دوست دارد که در این تیم بازی کند. آنها طوری برنامه ریزی کردند که امسال حتما قهرمان شوند.

با حضور بازیکنان زیادی در پست تو، چرا ماهان را انتخاب کردی؟

اولا که تایم بازی هر بازیکن بستگی به تلاشش در تمرینات دارد. ضمن اینکه برای من مهم بردن تیمم است حتی اگر نیمکت نشین باشم. مهم این است که تیم قهرمان شود.هرچند در پست من هم آنچنان ترافیک بازیکن وجود ندارد.

یعنی اصلا نگران نیمکت نشینی ات نیستی؟

نه اصلا، چوم معتقدم تیمی که بومی گرایی می کند برای پست من هم می توانست بازیکن با انگیزه اصفهانی جذب کند و وقتی یک بازیکنی مثل من را از شیراز به خدمت می گیرد یعنی اینکه روی بازی من حساب کرده اند و می خواهند که من هم کار کنم. پست بازی من هم طوری است که در یک دقیقه یا سی ثانیه ام هم می توانم به تیمم کمک کنم بنابراین هیچ نگرانی از بابت بازی نکردنم وجود ندارد.

حالا چقدر به قهرمانی ماهان امیدواری؟

تیم ما تنها مدعی قهرمانی نیست اما با مدیریت،کادرفنی و بازیکنانی که دارد مدعی شماره یک قهرمانی است. به نظر من ما امسال صددرصد یک پای فینال هستیم و نود درصد قهرمانیم. ضمن اینکه ما فقط به قهرمانی ایران فکر نمی کنیم بلکه به قهرمانی در غرب آسیا و قهرمانی آسیا هم فکر می کنیم.

راستی با حضور تو در ماهان تقریبا جمع بازیکنان تیم ملی جوانان که قهرمان آسیا شدند هم جمع شد.

بله حدود60-70درصد همان تیم الان در ماهان هستند. من ،عمادسلمانی، محمدامجد،محمدرضا فلاحت، رامتین شیرازی و امیر سامانی همه همان بازیکنان تیم ملی جوانان هستیم که به نوعی در ماهان جمعمان جمع شده است.

نظرت در مورد سهمیه بندی فدراسیون چیست. موافقی یا مخالف؟

سهمیه بندی قانون خیلی خوبی است چرا اگر این قانون نبود یک تیم که به لحاظ مالی قوی بود 5بازیکن طراز اول تیم ملی را به خدمت می گرفت و خیلی راحت هم قهرمان می شد . ولی امسال با قانون جذب سه بازیکن سهمیه الف و از طرفی آزاد اعلام کردن بازیکنان سهمیه ب قدرت بین تیم ها پخش شد و تیم ها در شرایط تقریبا برابری روبروی هم قرار می گیرند و لیگ از حالت دو قطبی خارج شد.

گفتگو: نجمه کرمی