به گزارش خبرنگار مهر، محمود شیخ زین‌الدین شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در مرکز علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه این شهرک موفق به کسب جایزه طلایی انجمن پارک‌های علمی آسیا در سال 2011 شده، اظهار داشت: با وجود مشکلاتی مانند عدم حمایت از طرح‌های ارایه شده به دلیل مشکلات اقتصادی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در سال گذشته موفق شد تا ۲۰ فناوری تجاری‌سازی شده را به خط تولید شهرک‌های صنعتی استان ارائه کند.

وی با بیان اینکه پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری نهادهایی اقتصادی، اجتماعی هستند، تاکید کرد: این مراکز می‌توانند نقش واسطه‌را بین جامعه علمی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایفا کنند بنابراین لازم است با ایجاد رابطه بین این دو گروه در راستای توسعه تولید با استفاده از فناوری گام برداریم.

رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ شرکت جدید در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در سال ۹۰ مشغول فعالیت شدند که هیچ یک از آنها وابستگی دولتی نداشته‌اند، بیان داشت: در سال ۹۰ چهار هزار و ۲۲۸ نفر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مشغول به کار شدند که از این تعداد دو هزار و ۷۷۳ نفر تمام وقت و یک هزار و ۴۵۵ نفر به صورت پاره وقت با مؤسسات مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان همکاری می‌کنند.

شرکت‌های دانش‌بنیان بر مبنای کارآفرینی مبتنی بر دانش در شهرک مستقر می‌شوند



وی با اشاره به اینکه بیشتر شرکت‌ها بر مبنای کارآفرینی مبتنی بر دانش در شهرک مستقر می‌شوند، تاکید کرد: این شرکت‌ها با حمایت‌های ناچیز شهرک و فعالیت‌های شایسته خود به صنایع بزرگ تبدیل می‌شوند.

وی اضافه کرد: تحریم‌های کنونی باعث شده تجار ایرانی به سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات داخلی تشویق شوند که برای خودکفایی آینده کشورمان و رهایی از تحریم امیدبخش است.

تولید و عرضه کتاب الکترونیک تحصیلی برای دانش آموزان در شهرک



شیخ زین الدین با اشاره به تولید و عرضه کتاب الکترونیک در یکی از مؤسسات شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت: این کتاب با استقبال آموزش و پرورش مواجه شده است و به زودی تحول بزرگی را در آموزش و پرورش کشور ایجاد کند.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش قرار است تعداد زیادی از این کتاب ها را در سطح کشور پخش کند ضمن اینکه نسخه اندروئید این کتاب ها نیز به زودی برای استفاده دانش‌آموزان به بازار عرضه می‌شود.