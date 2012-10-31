حضور گسترده در راهپیمایی 13 آبان اقتدار انقلاب اسلامی را تضمین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضائی در جلسه برنامه ریزی برگزاری راهپیمائی یوم الله 13 آبان ماه در شهرستان دهگلان اظهار داشت: با توجه به تحریم های ناجوانمردانه دشمنان به سرکردگی آمریکا و صهیونیست جهانی می طلبد که مردم کشورمان امسال حضوری باشکوه تر و آگاهانه تر در حماسه بزرگ 13 آبان داشته باشند.

وی با بیان اینکه 13 آبان ماه در تاریخ انقلاب اسلامی ایران از ارزش و جایگاه بالایی برخوردار است، افزود: در راستای بهتر برگزار شدن مراسم 13 آبان لازم است برنامه ریزی و تمهیدات لازم انجام گیرد که مهمترین این تمهیدات فضاسازی مناسب و ایجاد امنیت در این راستا است.

فرماندار دهگلان بر برقراری نظم و امنیت در راهپیمایی توسط نیروی انتظامی شهرستان تاکید کرد و ادامه داد: در این راستا باید سازمان آتش نشانی، شبکه بهداشت و درمان و دیگر دستگاه های فرهنگی شهرستان اقدامات لازم را برای هر چه باشکوه تر برگزار شدن مراسم داشته باشند.

رضائی یادآور شد: فضاسازی و تهیه سیستم صوتی مناسب، نصب بنر و آگاه سازی و اطلاع رسانی برای حضور مردم در این راهپیمایی باید به خوبی انجام شود چرا که این راهپیمایی تنها مختص دانشجویان و دانش آموزان نیست و همه آحاد جامعه و کارکنان ادارات نیز باید در آن حضوری مقتدرانه داشته باشند.

وی بر تشکیل ستاد فرعی در بخش بلبان آباد نیز تاکید کرد و گفت: راهپیمایی در بخش‌ بلبان آباد نیز باید باشکوه خاصی برگزار شود.

فرماندار دهگلان به تقارن عید سعید غدیر و 13 آبان ماه در امسال اشاره کرد و اظهار داشت: بر این اساس طبق تصمیم گیری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور امسال این راهپیمایی بعد از برگزاری نماز جمعه در روز 12 آبان ماه انجام می شود و مردم از میعادگاه نماز جمعه شهرستان از مسجد جامع تا میدان معلم راهپیمایی می کنند.