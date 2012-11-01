قانون معلولان را من نوشتم ولی اجرا نشد/راه بهشت از بهزیستی می گذرد

راه چمنی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در مورد عملی نشدن بخشی از قانون معلولان در زمان ریاستش گفت: این قانون را من خودم طراحی و تدوین کردم و به مجلس بردم و دوسال طول کشید تا در مجلس ششم به تصویب صحن علنی برسد.

وی افزود: بعد از تصویب مجلس آیین نامه های اجرایی آن را نوشتیم و این هم چند ماهی طول کشید. و دولت هم در اواخر کار خود (دولت هشتم) آن را تصویب و ابلاغ کرد ولی دیگر عمر مدیریت من قد نداد تا آن را اجرا کنم.

رئیس اسبق سازمان بهزیستی گفت: در قانون در بخش مناسب سازی فضای شهری و نهادهای دولتی و عمومی به تائید بهزیستی تاکید شده است یعنی هر نهاد و سازمان عمومی و معابر شهری بدون تائید بهزیستی منتفی است. البته اخلاقی ندارم که بخواهم عملکرد سازمان بهزیستی را از بعد از خودم رصد کنم ولی این قانون به درستی اجرا نشده است.

راه چمنی که به گفته خودش دلش برای بهزیستی تنگ شده می گوید: به راستی راه بهشت از بهزیستی می گذرد. امروز هم اگر مسئولان بهزیستی از ما مشورت بخواهند کمکشان می کنیم. البته با نهادهای مردمی معلولان در تماس هستم و کمکشان می کنم.