دغدغه ناشران در نمایشگاه کتاب کرمان/ فرصتی فرهنگی پیش روی شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نمایشگاه کتاب کرمان هفته جاری در محل موقت نمایشگاههای کرمان برپا شد، نمایشگاهی که تفاوت های آن با دوره های قبل مشهود می باشد.

اغلب ناشران و بازدیدکنندگان استقبال کم از این نمایشگاه را ناشی از تبلیغات و اطلاع رسانی ضعیف این دوره از نمایشگاه کتاب در کرمان ارزیابی می کنند طی دوره های بحران اقتصادی به قیمت کتاب اضافه نشده است و قیمت های دو سال قبل روی آن ها خورده است مگر اینکه کتابی در این دوره به چاپ رسیده باشد که علت آن هم می تواند گرانی کاغذ باشد.

با پا گذاشتن به نمایشگاه نگاه سرگردانمان در فضای گسترده نمایشگاه گم شد و این نگاه به دنبال سردر سالنی می گشت که طبق ذائقه اش باشد. اما بیشتر از همه چهره های خسته بازدیدکنندگانی که ساعاتی از وقت خود را در نمایشگاه سپری کرده اند و نگاه سرگردان کسانی که تازه وارد شده بودند و نمی دانستند از کدام قسمت بازدید خود را شروع کنند.

پس این تنها من نبودم که به علت پراکندگی غرفه ها دچار سردرگمی شده بودم بلکه تعداد بسیار دیگری هم دچار این امر شده بودند، به هر حال راحی غرفه ها شدیم و وضعیت را از نزدیک به وسیله غرفه داران و ناشران جویا شدیم.

تعدادی از غرفه داران که در نمایشگاه سال گذشته نیز شرکت داشته اند نسبت به مکان برگزاری نمایشگاه رضایت خاطر چندانی نداشتند چرا که از نظر آن ها به علت گستردگی فضای نمایشگاه و در نتیجه پراکندگی غرفه ها در آن و دارا بودن یک درب ورود و خروج معضلی را به نام خستگی بازدیدکنندگان به وجود آورده است.

ناگفته های ناشران و غرفه داران در نمایشگاه کتاب کرمان

همچنین استقبال مردم نسبت به سال های گذشته را کم رنگ تر عنوان کردند و گفتند: میزان خرید نیز با توجه به تعداد کم بازدیدکنندگان کاهش یافته است.

یکی از ناشران در غرفه عمومی که کتاب های تخصصی مذهبی را به فروش می رساند می گوید: به علت قرار گرفتن غرفه در سالن ناشران عمومی پیدا کردن این کتاب ها برای اشخاصی که به دنبال کتاب های دینی تخصصی هستند مشکل شده است.

تعدادی از ناشران که نظر یکسانی در مورد استقبال کم بازدیدکنندگان داشتند بیان کردند: اینگونه به نظر می رسد که اطلاع رسانی ضعیف و تبلیغات محدود باعث شده است که استقبال کننده کمتری داشته باشیم چرا که قیمت کتاب ها افزایش پیدا نکرده است و این در حالی است که 40 درصد هم تخفیف خورده است بنابراین ناآگاهی و اطلاع رسانی ضعیف بوده که استقبال کننده کمی داشته ایم.

یکی دیگر از ناشران می گوید با وجود هزینه کردن زیاد و آماده شدن برای نمایشگاه متاسفانه با اطلاع رسانی ضعیف مخاطبان خود را از دست داده ایم و با این شرایط سودی به جز جبران هزینه رفت و برگشت در فروش کتاب نخواهیم داشت.

وی همچنین از مسئولان درخواست کرد که در دوره های بعدی نمایشگاه از امر اطلاع رسانی که در استقبال بازدید کنندگان بسیار تمام توان خود را به کار گیرند تا نتایج اثربخش آن را در طول دوره نمایشگاه و پس از آن مشاهده کنند.

ناشر دیگری نیز ضعیف بودن اطلاع رسانی و تبلیغات را در کاهش استقبال کنندگان دخیل دانست وی گفت: برای امر مهمی چون برپا کردن نمایشگاه کتاب که از امر فرهنگ جدا نیست تبلیغات و اطلاع رسانی قوی لازم است اما متاسفانه امسال در شهر فرهنگ پرور کرمان به محض ورود به شهر جز چند بنر که در میدان ها خودنمایی می کرد تبلیغ یا اطلاع رسانی از برپایی نمایشگاه دیده نشد که این امر تعجب غرفه داران و ناشران را برانگیخت.

با ارزیابی که داشته ایم انگار واقعا استقبال کم است و تنها قشری که بیشتر به چشم می خورد یا افراد دانشجو هستند و یا دانش آموزانی که از طرف موسسات یا مدارس برای بازدید از نمایشگاه آورده شده اند و یا اتوبوس هایی که حامل افرادی هستند که از شهرستان های اطراف کرمان برای بازدید نمایشگاه آمده اند.

سرگردانی مردم در نمایشگاه

در پایان گزارش صدایی آن طرف تر بیرون از یک غرفه صدای یکی از بازدیدکنندگان توجه مرا به خود جلب کرد که به فرزندش که یک دانش آموز مقطع دبستان به نظر می آمد گفت: از خیرش گذشتم برگردیم و وقتی که نگاه متعجب مرا دید گفت: خستگی مجال ادامه دادن به جستجوی کتابی که فرزندم می خواهد را به من نمی دهد و کتاب مورد علاقه اش را هر چه جستجو کردم ندیدم و تصمیم گرفتیم کمی استراحت کنیم و به دنبال جایی برای استراحت می گشتیم که انگار پیدا کردن جایی برای استراحت از پیدا کردن کتاب خسته کننده تر است.

اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم از برپایی اینگونه نمایشگاه ها که هم ارزش های معنوی و هم مادی زیادی را در بر دارند باید جدی گرفته شود و روی آن کار کنیم به طوری که اقشار مردم در نمایشگاه حضور یابند و به فرهنگ خواندن کتاب دعوت شوند نه اینکه تنها قشر محصل و تحصیل کرده در این نمایشگاه خودنمایی کنند.

و همانگونه که می دانیم تبلیغات تصویری تلویزیون اثرات مطلوب تری در حضور اقشار مختلف به این نمایشگاه ها دارند که بهتر است روی آن ها بیشتر از این کار کرد.

به دلیل گستردگی مکان هایی که برای برپایی نمایشگاه کتاب انتخاب می شود بهتر است جاهایی نیز برای استراحت بازدیدکنندگان تعبیه شود تا مجبور نباشند که تنها به علت خستگی از چند غرفه بازدید کنند و دیگر غرفه ها را حتی اگر کتاب مورد نظر آن ها در آنجا وجود داشته صرف نظر کرده و به سوی درب خروجی کشیده شوند.

و تنها کسانی که رفت و آمدشان به نمایشگاه آسان و وقت آزادتری دارند می توانند برای بازدید مجدد در نمایشگاه حضور یابند و مابقی غرفه ها را بازدید کنند اما کسانی که از شهرستان می آیند و یا وقت آن ها اجازه بیشتر از یک بار به نمایشگاه آمدن را نمی دهد از حضور مجدد در نمایشگاه و بازدید کامل آن بی نصیب می مانند.

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گزارش: معصومه قطب الدینی