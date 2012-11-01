مراسم رونمایی پرتال غدیر مؤسسه تبیان/ فوت 13 زائر ایرانی در سرزمین وحی

گفتمان علوی باید گفتمان غالب در جهان باشد/ کسانی که روز جزا اجازه صحبت دارند

مراسم رونمایی از پرتال غدیر مؤسسه تبیان سه شنبه نهم آبانماه در محل این مؤسسه با حضور حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام خاموشی در این مراسم گفت: در آیات قرآن به صراحت به امام علی(ع) و اهل بیتش اشاره شده است. در آیه تطهیر یا آیه‏ای که اشاره به بخشیدن انگشتر حضرت به هنگام نماز به سائل می‎کند از حضرت یاد شده است. در این آیه اشاره شده که آنان که در نماز بخشش می‎کنند و منظور علی(ع) است.

خاموشی یادآورشد: باید گفتمان غالب در جهان گفتمان علوی و شیعی باشد. باید ما در سایت‏ها چرایی علوی بودن خودمان را بیشتر بیان کنیم. بخاطر وجود کامل ائمه و علی(ع) است که ما عقلاً و نقلاً به ایشان رجوع می‏کنیم. زیرا آنان خلوص قلب داشتند و قلبشان از نور الهی پر بود. گفتمان علوی هم برگرفته از گفتمان انقلاب اسلامی است.



دکتر طالب پور مدیر عامل مؤسسه تبیان نیز گفت: اهمیتی که مقام معظم رهبری به مدیریت فضای مجازی کشور داده‏اند منجر به تشکیل شورای عالی فضای مجازی کشور شد تا بر این فضا مدیریت و کنترل بیشتری داشته باشیم. بحث تولید محتوا و زیرساخت‏های فنی و رفع نیاز کاربران مورد توجه ما قرار گرفت. تبیان بزرگترین مؤسسه کشور در بحث اطلاع رسانی است.



فوت 13 زائر ایرانی در سرزمین وحی/ حاجی مفقود شده نداریم

سرپرست حجاج ایرانی در سرزمین وحی از فوت 13 زائر ایرانی از ابتدای مناسک حج تاکنون در عربستان سعودی خبر داد و اعلام کرد: با این وجود هم اکنون هیچ گونه زائر مفقود شده در بین کاروانهای ایرانی گزارش نشده است.



روایات به ظاهر متضاد حضرت علی(ع)



دومین نشست از مجموعه نشست‎های سبک زندگی ایمانی که به سبک زندگی ایمانی از دیدگاه روانشناسان اختصاص داشت سه شنبه نهم آبان ماه با سخنرانی حجت الاسلام دکتر محمد تقی فعالی در خبرگزاری ایکنا برگزار شد.

فعالی در این نشست با اشاره به سبک زندگی ایمانی از دیدگاه روانشناسانه گفت: آدلر بنیانگذار مکتب روانشناسی فردی است. مهمترین عنصر در روانشناسی او خلاقیت است او می‎گوید کودک بواسطه عنصر خلاقیت با محیط اطرافش آشنا می‎شود و قادر به ارتباط و تعامل با دیگر افراد می‎شود. آدلر معتقد هدف عنصر مهم خلاقیت است اینکه هرانسانی هدفی دارد و باید برای آن برنامه ریزی داشته و برای برنامه هم از خود تلاش و پشتکار نشان دهد.



وی تأکید کرد: حضرت علی هم دو دسته روایت دارد که به ظاهر در تضاد با هم هستند. اینکه در جایی می‎گوید طول امل (درازی آرزو) نکوهیده است و درجایی دیگر می‎گوید همت بلند داشته باشید. البته باید گفت این دو در ظاهر یک مفهومند اما دو چیز متفاوت هستند. اهداف به دو دسته دست یافتنی و دست نایافتنی تقسیم می‎شوند و اهداف دست یافتنی به دو دسته دم دستی و دور دست تقسیم می‎شوند. آنجایی که علی (ع) گفته است طول امل نداشته باشید یعنی دنبال اهداف دست نایافتنی نروید و آنجایی که گفته همت بلند داشته باشید یعنی اهداف دست یافتنی بلند مدت را تعقیب کنید. آیات و روایات خیلی عمیق هستند اما برخی حالت کلی دارند که اگر شکافته شوند نکات جالب آنها معلوم می‎شوند. روانشناسی آدلر و روانشناسی شناخت هم تضادشان اینچنینی است.

کمالات اهل بیت(ع) را در مقابله با توهین‌ها معرفی کنیم



سیدمحمد حسینی در مراسم اختتامیه کنگره سراسری شعر دهمین پیشوا که شامگاه دوشنبه (8 آبان) در تالار وحدت برگزار شد گفت: ازشعرهایی که تاکنون در مدح ائمه(ع) سروده شده اند، درباره امام هادی(ع) نسبت به سایر ائمه(ع) کمتر شعر سروده شده است.



وی افزود: همواره در طول تاریخ اینگونه بوده است که هرگاه دشمنان به اهل بیت(ع) توهین می کردند، علما کتاب های حائز اهمیتی را درباره جایگاه این بزرگان تالیف می کردند و شاعران در مدح آنان شعرهای قابل ملاحظه می سرودند.





حسینی با ابراز امیدواری از ادامه یافتن محفل هایی مانند کنگره دهمین پیشوا گفت: این محفل ها سبب می شوند تا بیشتر با معارف و آموزه های اسلام ناب و اهل بیت عصمت و طهارت آشنا شویم و آن را به دیگران معرفی کنیم.



وی ضمن تشکر از شاعران حاضر در مجلس تاکید کرد: شاعران آئینی قدم در جای پای امثال «کمیت» و «دعبل خزاعی» می گذارند، بزرگانی که در دوران اختناق حکومت عباسی از ائمه(ع) حمایت کردند. حسینی با ابراز امیدواری از ادامه یافتن محفل هایی مانند کنگره دهمین پیشوا گفت: این محفل ها سبب می شوند تا بیشتر با معارف و آموزه های اسلام ناب و اهل بیت عصمت و طهارت آشنا شویم و آن را به دیگران معرفی کنیم.وی ضمن تشکر از شاعران حاضر در مجلس تاکید کرد: شاعران آئینی قدم در جای پای امثال «کمیت» و «دعبل خزاعی» می گذارند، بزرگانی که در دوران اختناق حکومت عباسی از ائمه(ع) حمایت کردند.

این مراسم با حاشیه هایی همراه بود. فرق عمده این مراسم با دیگر مراسم و برنامه ها، استقبال از آن بود. علاوه بر سالن اصلی تالار وحدت دو طبقه از سه طبقه بالایی آن نیز تقریبا پر شده بودند.



حجت الاسلام سیدمحمود دعایی مدیر مسوول روزنامه اطلاعات، ایرج حسابی فرزند محمود حسابی و حسن بیادی نائب رئیس شورای شهر نیز از جمله حاضران در نشست بودند.



بیش از نیمی ار مراسم اختتامیه به شعرخوانی شاعران آئینی اختصاص داشت که در فواصل برنامه روی سن حاضر می شدند. غلامرضا سازگار (میثم) یکی از پیشکسوتان شعر آئینی که از وی در این برنامه تقدیر شد، نخستین شاعر بود که شعر وی با استقبال و تشویق حاضران روبرو شد. وی پس از خواندن شعر دقایقی هم به مداحی پرداخت.



امام هادی(ع) فخر بشریت است/ اهمیت زیارت جامعه کبیره



مراسم آیین تقدیر از برگزیدگان داخلی و خارجی نخستین کنگره بین المللی امام علی النقی(ع) با حضور حجت السلام خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، مرتضی تمدن استاندار تهران، مهندس چمران رئیس شورای شهر تهران و عادل عون نماینده جنبش امل در تهران و دکترسید احمد صفی الدین نماینده حزب الله در تهران در تالار اندیشه حوزه هنری یکشنبه شب 7 آبانماه برگزار شد.



رئیس جمهور در پیامی به کنگره بین المللی امام علی النقی (ع) تاکید کرده است: تبیین و ترویج اندیشه ها و فضائل امام علی النقی (ع) در روزگاری که جاهلیت مدرن، حقایق اسلام ناب را نشانه رفته است، امری ضروری می باشد و مسئولیت پیروان راستین مکتب علوی برای نجات انسانها از جهل و التقاط تحمیل شده به آنها سنگین است.

آیت الله صافی گلپایگانی درپیامی به کنگره امام علی النقی(ع) گفت: امروز یکی از بزرگترین میراث گران بهای آن حضرت زیارت جامعه کبیره است که باید در حوزه های علمیه و مراکز علمی ما تفسیر و تبیین شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی یکی ازسخنرانان این مراسم گفت: آیا اسلام با خلفای عباسی یا بوسیله علم الهی ائمه معصومین گسترش یافت؟ خلفای عباسی سه کار نسبت به ائمه (ع) انجام دادند. ابتدا امامت آنها را بر مردم گرفتند وقتی دیدند نمی‎شود و مردم استقبال زیادی از ایشان می‎کنند به ترور زبانی شخصیت امامان شیعه پرداختند، اما موفق نشدند علم و نور خدایی آنان را خاموش کنند. در مرحله آخر هم ترور جسمی ائمه (ع) را صورت دادند. حتی متوکل قبر امام حسین (ع) را خراب کرد، اما باز نتوانست او را از قلب‌های مسلمانان و شیعیان بیرون کند. امروز هم با ترورهای فراوان زائران ابا عبدالله الحسین شاهد حضور میلیونی زائران و بیشتر شدن بیش از پیش آن هستیم. ائمه می‎خواستند مردم بنده خدا باشند ولی خلفا می‎خواستند مردم عبد و مطیع آنها باشند.

نمایشگاه میوه‏های قرآنی در مصلای جنوبی درحال برگزاری است



نمایشگاه جشنواره میوه‎های قرآنی که از پنج میوه خرما، انار، زیتون، انگور و انجیر و( همچنین عسل نه به عنوان میوه) در فراورده‎های مختلف آنها در بسته بندی‎های مختلف از پنج شنبه 4 آبان برپاشده همینک در حال برگزاری است.

این نمایشگاه که تا 14 آبان ادامه دارد از ساعت 10 صبح تا 8 شب پذیرای علاقمندان است.

در قرآن نام خرما یا نخل 20 بار، انگور یا عنب 11 بار، زیتون 6 بار و انار یا رَمان 3 بار ذکر شده است. البته از کدو یا یقطین هم یکبار اسم برده شده است.

در این نمایشگاه انار 15 استان از جمله ساوه، یزد، زنجان، لرستان، فارس، خراسان رضوی و... عرضه شده است. انارها از قیمت 1500 تومان تا 3500 تومان از انارهای معمولی تا صادراتی عرضه شده است. قیمتها را کارشناسان قیمت سازمان میادین میوه و تره بار قیمت گذاری کرده اند و از میادین ارزانتر بوده زیرا غرفه داران همگی باغدار و یا تولیدکننده دست اول هستند و واسطه‎ای در این میان وجود ندارد.

انواع خرماهای بی هسته و هسته دار و انواع فراورده‎های آن مانند شیرینی خرما، نان خرمایی، سس خرما، شکلات صبحانه خرما، خمیر خرما، شهد خرما، عسلِ‎خرما، و شیره خرما در بسته بندی‏های مختلف ارائه شده است.

