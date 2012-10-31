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۱۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۴

دهقان خبر داد:

مرکز رشد واحدهای فناور تفت راه اندازی می شود

مرکز رشد واحدهای فناور تفت راه اندازی می شود

تفت - خبرگزاری مهر: فرماندار تفت گفت: مجوز مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان تفت از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد و به زودی راه‌اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم دهقان صبح چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به ماهیت و چگونگی عملکرد این مرکز اظهار داشت: مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکتهای دانش بنیان فرمودند: "باید با ایجاد زمینه های لازم و هموار کردن مسیر، نخبگان و زبدگان و اهل علم و صاحبان سرمایه را به تشکیل شرکتهای دانش بنیان تشویق کرد".

دهقان افزود: از اینرو پارک علم و فناوری یزد بر اساس برنامه بلند مدت خود با جلب حمایت و همکاری نزدیک مقامات محلی از جمله فرمانداران شهرستان‌ها در نقاط مختلف استان یزد اقدام به راه‌اندازی مراکز رشد فناوری کرده و از مؤسسات فناور حمایت می‌ کند.

وی عنوان کرد: پارک علم و فناوری یزد، دانشگاه آزاد اسلامی تفت و فرمانداری شهرستان تفت در مرداد ماه سال ۱۳۸۷ تفاهم‌ نامه‌ای امضا کرده بودند که بر اساس آن مقرر شده بود، مرکز رشد اقماری تفت راه‌اندازی شود.

فرماندار تفت یادآور شد: دوباره در تاریخ 9 آبانماه سال 89، تفاهم نامه دیگری بین پارک علم و فناوری استان یزد و دانشگاه آزاد اسلامی تفت به همین منظور منعقد شد اما متأسفانه این مرکز به رغم تلاش تعدادی از علاقمندان، نخبگان و تحصیلکرده های شهرستان به دلایلی از جمله عدم جدیت و حمایت سازمان‌های همکار و عدم تسلط و تمرکز مدیریت آن بر امور مراکز رشد فناوری (به ‌دلیل اشتغال به کار دیگر) در دستیابی به اهدافی که برای آن متصور بود، موفق نبوده است.

دهقان افزود: در اواخر سال ۱۳۹۰ پیرو پیگیری های دلسوزانه جمعی از شهروندان و نخبگان تفتی و با اهتمام جدی فرمانداری، راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان تفت دوباره در دستور کار پارک علم و فناوری یزد قرار گرفت و با توجه به اینکه بهره مندی از امکانات مالی، پشتیبانی، نیروی انسانی و مانند آن مستلزم مجوز رسمی فعالیت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود، در گام نخست ریاست پارک و فرمانداری تفت تصمیم گرفتند تمام هم و غم خود را بر روی اخذ مجوز مرکز رشد متمرکز کنند.

وی گفت: در نهایت با پیگیری‌های فرمانداری شهرستان و پارک علم و فناوری استان و حضور در جلسات برگزار شده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خصوص حضور در جلسه کمیته تخصصی فناوری و دفاع از ضرورت تأسیس مرکز رشد واحدهای فناور تفت، در مهرماه سال جاری مجوز اصولی مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان تفت صادر شد. 

کد مطلب 1732893

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