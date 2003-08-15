  1. هنر
  2. سایر
۲۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۱:۳۶

برندگان دو جايزه معتبر ادبي معرفي شدند

برندگان دو جايزه معتبر ادبي معرفي شدند

تام وولف و لويز لوري ، جوايز ادبي سال 2003 روزنامه شيكاگو تريبيون را از آن خود كردند .

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نقل از روز نامه شيكاگو تريبيون چاپ آمريكا ، وولف كه  نويسنده آثار جذ ا ب و پرفروشي چون "آتش بازي بيهوده "، "مردي كه همه چيز مي دانست و" دهه من" است ، اين جايزه ادبي  را دوم نوامبر، يازدهم آبان  ، در مركز سمفوني شيكاگو  به خاطر مجموعه كار هاي ادبي اش ، در يافت خو اهد كرد .
بنابر اين گزارش ،  آن ماري ليپنسكي يكي از مسوولان روز نامه معتبر شيكاگو تريبيون با اشاره به استعداد خدادادي وولف براي بيان لحظات خاص  زندگي درآثارش ، خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه وي يك روز نامه نگار نيز است ، در ميان آثارش ،   رگه هاي پررنگي از واقع گرايي محض  را مي توان مشاهده كرد  .
روز نامه تريبيون همچنين  طي مراسمي بر نده  جايزه معتبر ادبي "كتاب جوان"  را نيز اعلام كرد. در اين آيين ،  لويز لوري نويسنده بر جسته آمريكايي ، به عنوان نويسنده برگزيده معرفي شد . لوري كه بيش از سي كتاب در كارنامه ادبي خود دارد،  اين جايزه را به خاطر رمان "پسر سكوت " دريافت خواهد كرد . جايزه لوري ،  طي مراسمي ، بيست و پنجم اكتبر، سوم آبان  سال جاري ،  در كتابخانه هارولد واشنگنتن به وي اعطا خواهد شد .
کد مطلب 17329

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها