برندگان دو جايزه معتبر ادبي معرفي شدند

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نقل از روز نامه شيكاگو تريبيون چاپ آمريكا ، وولف كه نويسنده آثار جذ ا ب و پرفروشي چون "آتش بازي بيهوده "، "مردي كه همه چيز مي دانست و" دهه من" است ، اين جايزه ادبي را دوم نوامبر، يازدهم آبان ، در مركز سمفوني شيكاگو به خاطر مجموعه كار هاي ادبي اش ، در يافت خو اهد كرد .
بنابر اين گزارش ، آن ماري ليپنسكي يكي از مسوولان روز نامه معتبر شيكاگو تريبيون با اشاره به استعداد خدادادي وولف براي بيان لحظات خاص زندگي درآثارش ، خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه وي يك روز نامه نگار نيز است ، در ميان آثارش ، رگه هاي پررنگي از واقع گرايي محض را مي توان مشاهده كرد .
روز نامه تريبيون همچنين طي مراسمي بر نده جايزه معتبر ادبي "كتاب جوان" را نيز اعلام كرد. در اين آيين ، لويز لوري نويسنده بر جسته آمريكايي ، به عنوان نويسنده برگزيده معرفي شد . لوري كه بيش از سي كتاب در كارنامه ادبي خود دارد، اين جايزه را به خاطر رمان "پسر سكوت " دريافت خواهد كرد . جايزه لوري ، طي مراسمي ، بيست و پنجم اكتبر، سوم آبان سال جاري ، در كتابخانه هارولد واشنگنتن به وي اعطا خواهد شد .
تام وولف و لويز لوري ، جوايز ادبي سال 2003 روزنامه شيكاگو تريبيون را از آن خود كردند .
کد مطلب 17329
نظر شما