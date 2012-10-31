برنامه های صدا و سیما در هفته کتاب اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب کاربردی و دانشگاهی از سوی انجمن فرهنگی ناشران بین المللی ایرانیان در ایام بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

این نمایشگاه از 28 آبان ماه تا 1 آذرماه در محل مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

بنابر اعلام دبیرخانه دهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب کاربردی و دانشگاهی تاکنون اطلاعات 60 هزار عنوان کتاب در وب سایت انجمن بارگذاری شده که از این میان 30 هزار عنوان کتاب مربوط به سال 2010 و 2011 است.

همچنین با توجه به کتاب های بارگذاری شده تاکنون، 22 هزار کتاب مربوط به حوزه علوم انسانی، 11 هزار کتاب در حوزه فنی-مهندسی، 10 هزار عنوان مربوط به علوم پایه، هشت هزار عنوان کتاب در گروه علوم پزشکی است.

بارگذاری اطلاعات کتاب های عرضه شده در دهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب کاربردی و دانشگاهی در وب سایت انجمن فرهنگی ناشران بین المللی ایرانیان تا 18 آبان ادامه خواهد داشت. جست و جوی عناوین عرضه شده در نمایشگاه با امکان نمایش اطلاعات جزئی کتاب، امکان جست و جوی موضوعی تمام عناوین، امکان دریافت فهرست Excel آثار نیز در این وب سایت قابل دسترسی است.

برنامه های صدا و سیما در هفته کتاب

خبر دیگر از هفته کتاب اینکه ویژه برنامه‌های "هفته کتاب" در دانشکده و هنرستان های صدا و سیما اعلام شد که بنا بر اعلام دانشکده و هنرستان های صداوسیما در ایام بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران میزبان نمایشگاه های کتاب خواهند شد.

دانشکده و هنرستان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ایام "هفته کتاب" شاهد برگزاری نمایشگاه های کتاب، مسابقات "درس هایی از قرآن" و مسابقات کتابخوانی خواهند بود.

همچنین در این ایام، پوسترها و بنرهایی از جملات آموزنده با موضوع کتاب و کتابخوانی در سطح دانشکده و هنرستان ها نصب خواهد شد.

از دیگر برنامه های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برای دانشکده و هنرستان های خود معرفی برترین مراجعان و تقدیر از رابطین کتابخانه ها است. همچنین مسابقه خلاصه نویسی کتاب، مسابقه کاریکاتور با موضوع کتاب، تقدیر از اساتید و دانشجویان برتر و فعال در حوزه کتاب از دیگر برنامه هایی است در ایام بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در دانشکده و هنرستان های صداوسیما برگزار می شود.

برگزاری جشن کتاب در همه استان های کشور

از دیگر اخبار هفته کتاب برگزاری "جشن کتاب" ویژه برنامه استان‌های سراسر کشور در بیستمین "هفته کتاب" 32 استان کشور است.

مراسم "جشن کتاب" در استان های سرتاسر کشور برگزار می شود و طی آن استان‌های آذربایجان غربی 18، اردبیل 9، اصفهان 7، چهارمحال و بختیاری 5، خوزستان 13، زنجان 2، سمنان 6، قزوین 53، کردستان 20، کرمان 3، جنوب کرمان 6، کرمانشاه 14، گیلان 1، لرستان 16، مازندران 74، هرمزگان 754، همدان 14، یزد 84 و … جشن کتاب را در طول روزهای بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران شاهد خواهند بود و در مجموع در 32 استان کشور بیش از یک هزار جشن برای گرامیداشت "هفته کتاب" برگزار می شود.

در جشن های کتاب که قرار است در تمام استان های کشور برگزار شود، برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای موسیقی، نمایش و مسابقه با محوریت کتاب و با رویکرد شادابی و نشاط اجتماعی برای خانواده ها اجرا خواهد شد.

این جشن ها علاوه بر مراکز استانی در شهرستان ها، بخش ها و مناطق روستایی اجرا می‌شوند. در برگزاری جشن های کتاب بخشداران، بهیاران، کانون های فرهنگی هنری مساجد، مدارس، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری می کنند.

همچنین کانون های فرهنگی هنری مساجد در سرتاسر کشور آمادگی اجرای "جشن کتاب" در مناطقی که مجتمع فرهنگی فعال ندارد، را داشته و در این زمینه همکاری می کند. بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار "یادگار ماندگار" از 20 تا 27 آبان ماه سال جاری در سرتاسر کشور برگزار می شود.

برگزاری هزار نمایشگاه کتاب دفا‌ع‌ مقدس و پدافند غیرعامل

خبر دیگر از هفته کتاب برگزاری "هزار نمایشگاه کتاب دفا‌ع‌مقدس و پدافند غیرعامل" به همت سازمان بسیج مستضعفین در این ایام است.

چهارمین دوره "هزار نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و پدافند غیرعامل" به مناسبت هفته های کتاب و بسیج از تاریخ 27 آبان ماه روز کتاب و کتابخوانی تا 6 آذرماه روز بسیج در هزار نقطه از سرتاسر کشور برگزار خواهد شد.

افتتاحیه نمادین این نمایشگاه ها در استان تهران هم زمان با نماز جمعه و با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مقاماتی از سازمان بسیج مستضعفین و همچنین خطیب نماز جمعه تهران در تاریخ 26 آبان ماه انجام می شود.

مراسم افتتاحیه در هر استان نیز با حضور مدیران کل ارشاد استان ها، امام جمعه و استانداران هر منطقه برگزار خواهد شد. در مجموع یک هزار نمایشگاه برپاشده، 170 کتاب با موضوع دفاع مقدس و 30 کتاب با موضوع جنگ نرم و فتنه با تخفیف 50 درصد در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.