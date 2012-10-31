  1. بین الملل
۱۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۲۱

"آویگدور لیبرمن":

عقب نشینی از بلندی های جولان برای اسرائیل خودکشی است

عقب نشینی از بلندی های جولان برای اسرائیل خودکشی است

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی شب گذشته اعلام کرد که عقب نشینی این رژیم از بلندی های جولان خودکشی محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، آویگدور لیبرمن وزیر خارجه رژیم صهیونیستی شب گذشته اعلام کرد: اسرائیل هرگز در مورد بلندی های جولان وارد مذاکره با سوریه نخواهد شد.

وی در ادامه گفت: عقب نشینی اسرائیل از بلندی های جولان خودکشی محسوب می شود.

روزنامه یدیعوت آحارونت چاپ رژیم صهیونیستی پیش از این در مقاله ای اعلام کرده بود "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد عقب نشینی این رژیم از بلندی های جولان با "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه به توافق رسیده بود اما این توافق به دلیل بحران سوریه از بین رفت.

کد خبر 1732972

