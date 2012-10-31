6 معدن جدید در سیستان و بلوچستان پروانه بهره برداری دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود شهرکی اظهار داشت: برای بهره برداری از این معادن بیش از 28 میلیارد و 650 میلیون ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی گفت: با بهره برداری از این معادن برای 60 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

وی افزود: این معادن ظرفیت استخراج سالانه 251 هزار تن ماده معدنی را خواهند داشت.

سرپرست معاونت امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان همچنین از صدور 23 فقره پروانه اکتشاف در نیمه نخست امسال خبر داد و بیان داشت: علاوه بر آن سه فقره گواهی کشف نیز در این مدت در استان صادر شده است.

وی گفت: در حال حاضر به استثناء معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس که پرونده های آنها به موجب اصلاح قانون معادن به این سازمان محول شده است، 92 معدن با ذخیره 673 میلیون و 617 هزار تن وجود دارد و برای بهره برداری از معادن در استان تاکنون 722 میلیارد و 842 میلیون ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی میزان استخراج اسمی سالانه معادن استان را 5.5 میلیون تن اعلام کرد و افزود: تاکنون برای هزارو 450 نفر در بخش معدن استان اشتغال مستقیم ایجاد شده است.