به گزارش خبرگزاری مهر، سعادت بهرامی با اشاره به راه‌اندازی نخستین شهرک فناوری تخصصی کشور اظهار داشت: این شهرک برای نخستین‌بار در حوزه مواد پیشرفته و در استان اصفهان احداث می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرک فناوری، سبب ایجاد بستری مناسب برای زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و همچنین تجاری سازی تولید محصولات مبتنی بر فن‌آوری نوین در حوزه مواد پیشرفته می‌شود، تاکید کرد: خدمات اختصاصی آزمایشگاهی، مشاوره‌های فنی و مهندسی و خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های عمومی کسب‌و کار، تمایز این نوع شهرک با دیگر شهرک‌هاست.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان ادامه داد: شهرک فنا‌وری با توجه به پشتوانه مطالعاتی عمیق و طراحی‌های دقیق صورت گرفته و پس از پایان سال جاری فعالیت‌های خود را آغاز می‌کند.

وی بیان کرد: شهرک فناوری صنایع نوین اصفهان یکی از شش شهرک فناوری مصوب هیئت وزیران است.

به گزارش مهر، شهرک فناوری در ضلع شرقی شهرک صنعتی بزرگ اصفهان و در زمینی به مساحت 60 هکتار در حال احداث است.