به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید جمال واقفی دبیر سابق انجمن داروسازان ایران، بروز این مشکل را ناشی از جریانات بازار ارز دانست و گفت: شیرخشک هم مثل سایر کالاهایی که تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارند، با کمبود مواجه است.

وی با اشاره به نرخ ارز دولتی(1226) که مربوط به شیرخشک است، افزود: با توجه به اینکه بانک مرکزی، ارز مورد نیاز برای واردات شیرخشک را در 6 ماهه اول امسال به حساب بانکهای عامل واریز نکرد، در نتیجه در نیمه دوم سال شاهد بروز این کمبود هستیم.

به گفته واقفی، شیرخشک نان 1 یکی از اقلام شیرخشکهای مورد تقاضای مردم است که در حال حاضر با کمبود مواجه است.

وی با اشاره به سهمیه ای بودن برخی اقلام شیرخشکها، اظهارداشت: برخی از شیرخشکها سهمیه ای است و داروخانه ها نمی توانند هر ماه 4 عدد بیشتر به دارنده کارت دریافت شیرخشک تحویل بدهند.

این داروخانه دار، تخلف برخی داروخانه ها در توزیع شیرخشک را رد نکرد و افزود: تخلف چیز عجیبی نیست که فقط در داروخانه ها دیده شود بلکه در همه صنفها وجود دارد. بنابراین ممکن است، یک نفر پیدا شود که بخواهد همه شیرخشکهای داروخانه اش را به یک نفر بفروشد.

دکتر محمد کاظم پورکاظمی نایب رئیس مجمع نمایندگان داروسازان ایران و رئیس مجمع داروسازان استان گیلان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع کمبود شیرخشک در داروخانه ها را تایید کرد و گفت: متاسفانه توزیع شیرخشک رژیمی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

وی با اعلام این مطلب که قیمت برخی از اقلام شیرخشک به 2 برابر رسیده است، افزود: به رغم این افزایش برخی اقلام شیرخشک، ولی مردم همچنان برای تهیه شیرخشک سرگردان هستند.

پورکاظمی با تاکید بر ضرورت دسترسی آسان کودکان دچار حساسیت به شیرخشک رژیمی، گفت: این قبیل افراد اگر غذایی غیر از شیرخشک رژیمی بخورند، دچار اسهال و استفراغ می شوند.

نایب رئیس مجمع نمایندگان داروسازان ایران از کمبود شیرخشک نان 3 در استان گیلان خبر داد و افزود: به رغم درخواستی که از یک هفته قبل به شرکت توزیع کننده داده ایم، اما نماینده این شرکت عنوان داشته که فعلا این نوع شیرخشک را نداریم که بخواهیم توزیع کنیم.

وی در خصوص نحوه توزیع شیرخشک در داروخانه های استان گیلان، گفت: اصولا توزیع شیرخشک بر اساس شناختی که از خانواده ها داریم، صورت می گیرد. اما چه بسا برخی نیز سوءاستفاده کنند و بخواهند همه شیرخشکهای داروخانه خودشان را یک جا به یک نفر بدهند.

پورکاظمی، توزیع شیرخشک بر اساس کوپن و کارت را موضوعی منتفی شده دانست و افزود: شاید در برخی از نقاط پایتخت چنین شرایطی برای توزیع شیرخشک وجود داشته باشد.

دکتر جلیل سعیدلو دبیر انجمن داروسازان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: ما نمی گوییم که دچار کمبود هستیم بلکه زمینه توزیع شیرخشک کم شده است. ولی در مجموع دسترسی به شیرخشک برای متقاضیان وجود دارد.

وی در خصوص کمبود شیرخشک نان در داروخانه ها، گفت: نان دارای سه شماره است(1،2،3) و ممکن است بر اساس نیاز هر منطقه ای از کشور، توزیع این نوع شیرخشک صورت بگیرد.

سعیدلو از توزیع شیرخشک کوپنی برای افراد واجد شرایط خبر داد و افزود: توزیع این نوع شیرخشک در بسته بندی مشخص و بدون هیچ گونه علامت تجاری و بر اساس کارت الکترونیکی صورت می گیرد.

به گفته وی، توزیع شیرخشک یارانه ای را برای نوزادانی که مادرشان فوت شده و یا بیمار است و همچنین خانواده هایی که چند قولو دارند، دانست.

دبیر انجمن داروسازان تهران از افزایش 50 درصدی قیمت شیرخشک آزاد خبر داد و افزود: وقتی نرخ ارز دچار تغییر قیمت شده و بالا می رود، قطعا قیمت این کالاها که با نرخ ارز آزاد وارد می شوند، گران می شود.