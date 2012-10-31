سربلندی ایران در صحنه های مختلف مرهون تدابیر حکیمانه رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پوری ظهر چهارشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ استکبار ستیزی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: به طور حتم آرامش، آسایش و امنیت موجود در کشور مرهون ریختن خون هزاران شهید در هشت سال دفاع مقدس و انقلاب است.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان علیه ایران اسلامی در ابعاد مختلف عنوان کرد: در طول سه دهه طی شده از انقلاب اسلامی ایران دشمنان با طراحی توطئه های مختلف سعی در ضربه زدن به نظام داشته اند که با تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب همه این نقشه ها خنثی شده است.

فرماندار خرم آباد با اشاره به آگاهی و بصیرت بالای مردم ایران در صحنه های مختلف تصریح کرد: خوشبختانه مردم ایران اسلامی در برهه های مختلف نشان داده اند که از بصیرت بالایی برخوردار بوده و همواره با آگاهی و بصیرت خود توطئه های دشمنان را نقش بر آب کرده اند.

ولی پوری یادآور شد: ایران اسلامی منافع استکبار جهانی را با سر دادن شعار نه شرقی و نه غربی در دنیا به خطر انداخته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین بر ضرورت حضور گسترده اقشار مختلف مردم به خصوص نسل جوان در راهپیمایی روز دانش آموز تاکید کرد و گفت: مردم استان لرستان مانند همیشه در این راهپیمایی حضوری گسترده داشته باشند و حماسه ای دیگر را خلق کنند.