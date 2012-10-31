به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه افشار با اشاره به اینکه امروزه ابزار اطلاع رسانی در فضای حقیقی و به ویژه مجازی جلوی هر بهانه‌ای برای کوتاهی در امر تبلیغ را سد می‌کند، افزود: جهان تشنه حقیقت است و این عطش را جز مکتب اهل بیت(ع) فرو نمی نشاند.



وی ابلاغ پیام غدیر به ویژه برای مبلغان دینی و آنها که درد دین دارند را ضروری دانست و ادامه داد: باید به اقتضای پیشرفت‌های روز، از ابزار فراهم‌آمده استفاده کرد. این پیام در برخی قالب‌ها مثل عرصه‌های هنری که کارآیی گسترده‌تر و ماندگارتری دارد، کمتر ریخته شده است.



مدیر ساماندهی امور پژوهشی واحدهای حوزوی حوزه‌های علمیه خواهران اضافه کرد: مداخل پژوهشی فراوانی هم دارد که می توان با واکاوی زوایای گوناگون‌، به وظیفه تبلیغی خود در آن عمل کرد.



وی واقعه غدیر را از مسلمات تاریخی دانست و گفت: در منابع اهل تسنن و تشیع به بیش از یکصد طریق اعلام جانشینی امیر مومنان علی(ع) توسط حضرت رسول(ص) نقل شده است، بعضی از کسانی که بعد از رحلت نبی مکرم(ص) مدعی خلافت شدند، جزو اولین کسانی هستند که این جانشینی را در صحرای غدیر به امیر مومنان(ع) تبریک گفتند.



افشار یادآور شد: از حجه الوداع و واقعه غدیر تا رحلت پیامبر(ص) صد روز هم فاصله نشد و هزاران حج‌گزار از بلاد اسلامی شاهد وقایع غدیر بودند، آن ها دعای پیامبر(ص)را در حق علی(ع) به گوش خود شنیده بودند که «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه...» با این حال چه شد که که در فاصله‌ای‌ چنین کوتاه حتی در حضور و شهود خود تردید کردند وحکم خدا را نادیده انگاشتند.



وی این امر را دلیلی بر لزوم ابلاغ پیام غدیر در هر عصر و بر هر نسل دانست و اظهار کرد: قوام دین جز با ولایت اهل بیت(ع) امکان پذیر نیست و عدم پذیرش این موضوع نوعی اهانت به پیامبر اکرم(ص) است، پیامبری که حتی اگر برای چند روز مدینه را به عنوان مرکز حکومت اسلامی ترک می کردند، برای خود جانشینی می‌گماردند، چگونه می شود که امت را برای همیسشه ترک گویند بدون اینکه برای تعیین جانشین اقدامی کرده باشند.



اعزام 450 ائمه جماعت از حوزه‌های خواهران به مدارس دخترانه تهران



450 نفر از مبلغان حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران در سال تحصیلی جاری برای اقامه نماز جماعت به مدارس دخترانه آموزش و پرورش اعزام شدند.



فاطمه حبیبی، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان تهران گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که ما بین مدیریت حوزه علمیه خواهران استان تهران و اداه‌کل آموزش و پرورش تهران منعقد شده است مبلغان حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران پس از معرفی و تأیید مدیر مدرسه علمیه، فقط با صدور معرفی‌نامه از سوی این مدیریت به اداره‌کل آموزش و پرورش معرفی و برای اقامه نماز جماعت و فعالیت های تبلیغی و فرهنگی به مدارس دخترانه اعزام می‌شوند.



حبیبی ادامه داد: در راستای این همکاری پس از ارسال معرفی‌نامه مبلغان به آموزش و پرورش با هماهنگی‌های لازم، مبلغان به نزدیک ترین مدرسه محل سکونتشان اعزام می‌شوند.



معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان تهران در ارتباط با فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی مبلغان حوزه‌های علمیه در مدارس دخترانه آموزش و پرورش گفت: اگر چه تاکنون بنا به درخواست مدارس دخترانه، مبلغان برای فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی به مدارس اعزام می شدند اما بنابر هماهنگی‌های انجام شده، درصدد هستیم افراد توانمند را در زمینه‌های مختلف با توجه به نوع فعالیتشان در مدارس به آموزش و پرورش معرفی کنیم.



ویژه‌نامه غدیر خم در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران قرار گرفت



مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران گفت: ویژه‌نامه غدیر خم در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران قرار گرفت.



محمدتقی جلیلی این ویژه‌نامه را مشتمل بر مقالات و مطالبی در ارتباط با واقعه غدیر خم و امیرالمومنین حضرت علی(ع)‌ دانست.

وی اضافه کرد: در این ویژه‌نامه به بررسی علمی و اجتماعی واقعه غدیر همراه با ارائه روایات و احادیث متعدد در مورد غدیر پرداخته شده است.



مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران افزود: غدیر در قرآن و عترت و اسناد غدیر از جمله مطالبی است که به منظور بیان استنادات واقعه غدیر در این ویژه‌نامه گنجانده شده است.



وی با بیان اینکه متن، شرح و سند حدیث غدیر در ویژه‌نامه غدیر ارائه شده است، اضافه کرد: در مقاله‌ای با عنوان 23 روز با غدیر به قلم دکتر عدنان درخشان به تشریح واقعه غدیر از 23 روز قبل از آن پرداخته شده است.



جلیلی آداب غدیر از نگاه روایات را یکی دیگر از مقالات این ویژه‌نامه دانست و گفت: در مقاله‌ای با عنوان اهل سنّت و واقعه غدیر به نگاه اهل سنت به واقعه غدیر پرداخته شده است.



وی با اشاره به وجود احادیث متعدد در مورد واقعه غدیر افزود: در ویژه‌نامه غدیر، چهل حدیث برگزیده شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است.



مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه خطبه غدیر در این ویژه‌نامه ذکر شده است، یادآور شد: تبیین نظام سیاسی اسلام در غدیر، غدیر و فلسفه سیاسی اسلام، حضور بانوان در نقل حدیث غدیر و بخشی از فضائل حضرت علی(ع) بخش دیگری از مطالب این ویژه‌نامه را تشکیل می‌دهند.



وی افزود: علاقه‌مندان به استفاده از مطالب این ویژه‌نامه می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران به نشانی www.whc.ir مراجعه کنند.