توجه به اقتصاد رسانه در شرایط فعلی کشور موضوع بسیار مهمی است

مهدی فضائلی، مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس و مدیرعامل انتشارات سروش با حضور در غرفه خبرگزاری مهر واقع در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، در گفتگو با خبرنگار مهر، به بیان مسائلی درباره اقتصاد رسانه ای پرداخت و گفت: مدیریت اقتصادی یک رسانه با مدیریتی که یک رسانه را، بنگاه اقتصادی می‌داند، متفاوت است.

وی اظهار داشت: شرایط اقتصادی چه در صعود باشد و چه در رکود، همه صنوف به نوعی متاثر از آن خواهند شد. برخی از صنوف کمتر و برخی بیشتر مورد تاثیر قرار می‌گیرند، اما در کل همه صنف‌ها در دایره تاثیرپذیری مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارند. موضوع اقتصاد رسانه چه امروز و چه در گذشته چندان موضوع مورد توجهی نبوده است. خصوصا که در کشور ما رسانه خصوصی کم داریم و اقتصادمان هم بیشتر یک اقتصاد دولتی است. مقوله اقتصاد برای نهادهای دولتی یا نیمه دولتی زیاد مطرح نیست.

فضائلی گفت: امروز که شرایط اقتصادی کشورمان در فراز و فرودهای متعدد قرار دارد، موضوع اقتصاد رسانه اهمیت زیادی پیدا می‌کند. به عنوان مثال بحث کاغذ که طی چند ماه گذشته، مهم شده است، هم برای ناشران کتاب و هم برای اهالی مطبوعات موجب چالش شده است. یکی از اثراتش هم این شده که تعدادی از رسانه‌ها و نشریات در نمایشگاه امسال شرکت نکنند.

وی ادامه داد: روی موضوع اقتصاد رسانه کارهایی انجام شده است ولی اصلا کافی نیستند. قطعا در شرایط فعلی اقتصادی، موضوع اقتصاد رسانه یکی از موضوعات مهمی است که باید به آن بپردازیم. این واقعیت باید در مباحث نظری و عملی مورد توجه قرار بگیرد. اما این نگاه هم باید مد نظر باشد که رسانه، بنگاه اقتصادی نیست. داشتن نگاه بنگاه اقتصادی به یک رسانه، موجب شکل گیری آسیب‌هایی می‌شود که بعدها به هیچ عنوان نمی توان جلوشان را گرفت و خساراتشان را جبران کرد.

مدیرعامل انتشارات سروش خاطرنشان کرد: رسانه‌های ما هم از این آسیب‌ها مصون نیستند و هرچه این نوع نگاه تقویت شود، آسیب‌های مذکور هم بیشتر می‌شوند. همین که این نگاه تا الان، زیاد وجود نداشته بسیار خوب است چون دیدن یک رسانه به عنوان بنگاه اقتصادی، موجب تخریب جدی رسانه‌ها می‌شود.

وی در پایان گفت: داشتن نگاه بنگاه اقتصادی به رسانه به این معنی است رسانه با هدف سود اقتصادی راه اندازی شود و اگر مدیری یک رسانه را با این هدف که سود اقتصادی کسب کند، راه بیندازد حتما ضرر خواهد کرد و کارش اشتباه است. اگر شما سعی کنید یک رسانه را اقتصادی اداره کنید، رویه پسندیده و کاملا درستی را در پیش گرفته اید اما اگر بخواهید با رسانه درآمدزایی کنید و سود مادی کسب کنید، کار اشتباهی را در پیش گرفته اید.