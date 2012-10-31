خبرنگاران عامل رشد و توسعه جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خلخالی چهارشنبه طی نامه ای خطاب به فرمانداران، مدیران و شهرداران استان سمنان خواستار حمایت بیش از پیش از خبرنگاران شد و افزود: در عصر ارتباطات و اطلاعات نقش مطبوعات و رسانه های گروهی در آگاهی رساندن به آحاد مردم بی بدیل و تاثیر گزار است و خبرنگاران عامل حضور بالنده و اثربخش مردم در صحنه های سرنوشت ساز، رشد و توسعه جامعه اسلامی هستند.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان در این نامه تاکید کرده است: اصحاب مطبوعات در عرصه اطلاع رسانی از یک طرف انعکاس دهنده خواسته ها، نظرات و انتقادات جامعه و از طرف دیگر با انتشار اقدامات، فعالیت ها و خدمات دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف موجب نشاط و امید بیشتر، جلب مشارکت های عمومی و پویایی نظام اداری می شوند.

خلخالی در این نامه افزوده است: از آنجا که تعدادی از دستگاه ها به منظور صرفه جویی در هزینه ها از خرید نشریات استانی و کشوری خودداری می کنند ضرورت دارد در راستای بهره گیری از خواسته ها و انتظارات مردم و حمایت بیشتر از مطبوعات، خرید نشریات به ویژه نشریات استانی همچنان استمرار داشته باشد تا با همکاری و تعامل مناسب، گام های بهتری در عرصه اطلاع رسانی در استان سمنان برداشته شود.

دبیر شورای اظلاع رسانی استان سمنان نیز در این راستا طی گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از رسالت های این شورا حمایت از فعالیت ها و اقدامات خبرنگاران و اصحاب مطبوعات و رسانه های گروهی و حل مسائل و مشکلات آنان است.

ایرج کارخایی در خاتمه با توجه به نقش تاثیرگذار مطبوعات و رسانه ها در آگاهی رساندن و اطلاع رسانی به مردم و نیاز حضور ایشان در بخش های مختلف جامعه به ویژه وجود مطبوعات مکتوب استانی و کشوری، اظهار داشت: معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان در این نامه بر همکاری مسئولان استان با خبرنگاران و مطبوعات تاکید کرده است.