  1. استانها
  2. کردستان
۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۵

طولابی خبر داد:

کشفیات مواد مخدر در کردستان 73 درصد افزایش یافت

کشفیات مواد مخدر در کردستان 73 درصد افزایش یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: ریئس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی استان کردستان از رشد 73 درصدی کشفیات مواد مخدر در سال جاری خبرداد.

علی طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدایی سال جاری تاکنون 13 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان متلاشی شدند.

وی افزود: انهدام باندهای توزیع و تهیه مواد مخدر سنتی و صنعتی یکی از اولویت های کاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان است.

ریئس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی کردستان بیان کرد: با همکاری شهروندان و جدیت و پیگیری ماموران نیروی انتظامی شاهد کاهش توزیع و تهیه مواد مخدر در استان کردستان بوده ایم.

طولابی در ادامه یادآور شد: در این مدت بیش از دو هزار و 400 معتاد و توزیع کننده مواد مخدر نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی گفت: تامین سلامت اجتماعی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و کاهش جرایئم مرتبط با مواد مخدر از وظایف اصلی این نهاد است که به یاری خداوند متعال و همکاری مردم این امر تا حد زیادی تحقق یافته است.

کد مطلب 1733075

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها