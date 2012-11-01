کشفیات مواد مخدر در کردستان 73 درصد افزایش یافت

علی طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدایی سال جاری تاکنون 13 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان متلاشی شدند.

وی افزود: انهدام باندهای توزیع و تهیه مواد مخدر سنتی و صنعتی یکی از اولویت های کاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان است.

ریئس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی کردستان بیان کرد: با همکاری شهروندان و جدیت و پیگیری ماموران نیروی انتظامی شاهد کاهش توزیع و تهیه مواد مخدر در استان کردستان بوده ایم.

طولابی در ادامه یادآور شد: در این مدت بیش از دو هزار و 400 معتاد و توزیع کننده مواد مخدر نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی گفت: تامین سلامت اجتماعی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و کاهش جرایئم مرتبط با مواد مخدر از وظایف اصلی این نهاد است که به یاری خداوند متعال و همکاری مردم این امر تا حد زیادی تحقق یافته است.