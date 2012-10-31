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۱۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۳۵

افتخاری:

معدوم سازی 5 تن فرآورده خام دامی فاسد در بیرجند

معدوم سازی 5 تن فرآورده خام دامی فاسد در بیرجند

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند از ضبط و معدوم سازی مقدار پنج تن و 400 کیلوگرم فرآورده خام دامی فاسد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید افتخاری مقدم گفت: طی بازدیدهای مستمر اکیپ های سیار دامپزشکی در راستای کنترل و نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی، طی مهر ماه امسال مقدار دو تن و 600 کیلوگرم گوشت قرمز و مقدار دو تن و 800 کیلوگرم آلایش مرغ (دل و جگر) به علت انقضای تاریخ مصرف توقیف و پس از انجام آزمایشات میکروبی غیر قابل مصرف تشخیص و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

رئیس دامپزشکی بیرجند اضافه کرد: همشهریان در موقع خرید فرآورده های خام دامی به مشخصات تاریخ تولید و انقضاء آن دقت نموده و از خرید هرگونه فرآورده دامی فاقد مشخصات بهداشتی و مجوز دامپزشکی خودداری کنند.

کد مطلب 1733089

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