مانور مشترك جمهوري آذربايجان و آمريكا در درياي خزر آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "سفر ابي اف‎" وزيردفاع آذربايجان با اشاره به اينكه مانور مذكور از روز چهارشنبه آغاز شده و تا چند روز آينده ادامه خواهد داشت، افزود: "مانور مشترك به منظور ارتقاء امنيت و محافظت سايت هاي نفتي از حملات احتمالي تروريستي انجام مي شود."

وزير دفاع آذربايجان راجع به نوع تمرين ها و ميزان دقيق نيروهاي آمريكايي در اين مانور سخن نگفت.

بخشي از درياي خزر كه مربوط به آذربايجان است، داراي منابع نفتي فراواني است كه شركتهاي نفتي خارجي از قبيل بي پي، اكسون موبايل و كوكون فيليپ در آن مشغول به فعاليت مي باشند.

شركت هاي غربي با پشتوانه آمريكا در حال ساخت خط لوله اي هستند كه نفت خام آذربايجان را از راه تركيه به بازارهاي جهاني انتقال مي دهد.

مانور مذكور بخشي از كمك 4/4 ميليون دلاري است كه آمريكا سال گذشته متعهد شد در راستاي ارتقاء امنيت دريايي به آذربايجان ارائه دهد.













