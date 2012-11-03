تشکیل اولین ستاد اجرایی طرح ضربتی رفع آبگرفتگی معابر در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: هم چنین در نقاط حساس و آبگیر، ماشین 137 مستقر شده است و به صورت مدوام مدیران حوزه خدمات شهری و اجرایی کنترل مستمر در سطح نواحی را دارند.

وی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و خدماتی این منطقه در مواجه با آبگرفتگی های احتمالی ناشی از بارش برف و باران ؛ تلاشهای صورت گرفته به منظور شناسایی معابر و مکانهای مشکل ساز در فصل بارندگی با هدف کاهش مشکلات شهروندان را موثر اعلام کرد.

شهردار منطقه 8 رفع مشکل آبگرفتگی و ساماندهی آبهای سطحی را مهم ارزیابی کرد و گفت: این مهم از اولویتهایی است که مدیریت شهری تاکید زیادی بر آن دارد.

وی افزود: امید است مشکل آبگرفتگی ناشی از نزولات آسمانی در معابر سطح منطقه به صورت جدی رفع و شهروندان در فصول بارندگی با مشکل مواجه نشوند.

شهردار منطقه 8 از شهروندان خواست که با نیروهای ستاد آبگرفتگی و برف روبی عوامل شهرداری در پاکسازی معابر و خیابانها همکاری لازم را داشته باشند.