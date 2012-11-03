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۱۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۴۹

تشکیل اولین ستاد اجرایی طرح ضربتی رفع آبگرفتگی معابر در شرق تهران

تشکیل اولین ستاد اجرایی طرح ضربتی رفع آبگرفتگی معابر در شرق تهران

شهردار منطقه 8 از تشکیل اولین ستاد اجرایی طرح ضربتی رفع آبگرفتگی معابر در شرق تهران همزمان با شروع فصل بارشها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: هم چنین در نقاط حساس و آبگیر، ماشین 137 مستقر شده است و به صورت مدوام مدیران حوزه خدمات شهری و اجرایی کنترل مستمر در سطح نواحی را دارند.

وی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و خدماتی این منطقه در مواجه با آبگرفتگی های احتمالی ناشی از بارش برف و باران ؛ تلاشهای صورت گرفته به منظور شناسایی معابر و مکانهای مشکل ساز در فصل بارندگی با هدف کاهش مشکلات شهروندان را موثر اعلام کرد.

شهردار منطقه 8 رفع مشکل آبگرفتگی و ساماندهی آبهای سطحی را مهم ارزیابی کرد و گفت: این مهم از اولویتهایی است که مدیریت شهری تاکید زیادی بر آن دارد.

وی افزود: امید است مشکل آبگرفتگی ناشی از نزولات آسمانی در معابر سطح منطقه به صورت جدی رفع و شهروندان در فصول بارندگی با مشکل مواجه نشوند.

شهردار منطقه 8 از شهروندان خواست که با نیروهای ستاد آبگرفتگی و برف روبی عوامل شهرداری در پاکسازی معابر و خیابانها همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 1733191

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